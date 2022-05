Au Royaume-Uni, le nombre d’insectes a chuté de 60 % en seulement 17 ans : des scientifiques choqués

Entre 2004 et 2021, le nombre d’insectes au Royaume-Uni a chuté de 60 %, un chiffre dramatique qui inquiète les experts. Il y a une catastrophe écologique.

Nous vivons la sixième extinction de masse due à l’homme et les insectes sont parmi les principales victimes. Selon une nouvelle enquête menée au Royaume-Uni, en effet, entre 2004 et 2021, il y a eu une baisse d’environ 60 % du nombre d’insectes volants ; c’est un fait tout simplement dramatique, choquant qui mérite d’être révélé dans l’actualité nationale, mais puisqu’il s’agit d’êtres vivants que nous ignorons bien souvent quand nous ne les éliminons pas sans pitié un si gros problème risque le silence. Or les insectes jouent un rôle fondamental dans le maintien des écosystèmes, ainsi que dans la pollinisation des plantes d’intérêt commercial. Un monde sans insectes est tout simplement impossible et inacceptable. Sans ces petits animaux, une réaction en chaîne catastrophique se déclencherait, capable d’effondrer l’équilibre écologique et avec eux la biodiversité. C’est pourquoi nous devons réfléchir à ces pourcentages et agir immédiatement, avec fermeté, pour éviter de nouveaux dommages irréparables.

C’était une équipe de recherche dirigée par des scientifiques du projet Buglife qui travaillait en étroite collaboration avec des collègues du Kent qui ont déterminé que les insectes volants au Royaume-Uni avaient chuté de 60% en seulement 17 ans entre 2004 et 2021. Wildlife Trust of Maidstone et le diocèse d’Oxford. L’implication des soi-disant « scientifiques citoyens », qui ont collecté les données sous-jacentes à l’enquête, a été fondamentale. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Matt Shardlow, entomologiste à l’association Buglife, sont en effet parvenus à leurs conclusions après avoir demandé aux participants à l’étude de récolter des informations sur les insectes qui étaient aplatis sur les plaques. Nous nous souvenons tous qu’il y a des années, les pare-brise et les ailes de nos voitures étaient remplis de malheureuses victimes ailées lors des trajets, alors que depuis quelques années, nous en voyons de moins en moins. Pour la nouvelle analyse, les scientifiques ont demandé à des milliers de personnes de noter le nombre d’insectes écrasés sur les plaques d’immatriculation en 2021 et l’ont comparé à une expérience identique menée en 2004. Comme indiqué, l’effondrement était statistiquement significatif.

En effet, entre 2004 et 2021, le nombre d’insectes volants détectés sur les plaques d’immatriculation des voitures a globalement diminué de 58,5 %. Le pire a été enregistré en Angleterre, avec un 65 % ; suivi du Pays de Galles avec 55 % et de l’Écosse avec 28 %. Les scientifiques ne connaissent pas la raison de ces différences, or force est de constater qu’en Ecosse la pollution, l’utilisation de pesticides, la destruction/fragmentation des habitats naturels, l’agriculture intensive et les effets du changement climatique autant de facteurs impliqués dans l’effondrement des populations d’insectes ils sont beaucoup moins courants qu’ailleurs au Royaume-Uni. « Cette étude pivotale suggère que le nombre d’insectes volants diminue en moyenne de 34% chaque décennie c’est terrifiant », a déclaré le Dr Shardlow au Guardian. « Nous ne pouvons plus reporter l’action, pour la santé et le bien-être des générations futures, cela nécessite une réponse politique et sociale. Il est essentiel d’enrayer le déclin de la biodiversité maintenant », a commenté le scientifique. « Les résultats devraient tous nous choquer et nous inquiéter. Nous assistons à un déclin des insectes reflétant les menaces massives et la perte d’animaux sauvages à travers le pays. Nous avons besoin d’action pour toute notre faune maintenant, en créant des zones d’habitat toujours plus grandes, en fournissant des couloirs à travers le paysage pour la faune et en permettant à la nature sauvage de se rétablir », a fait écho le Dr Paul Hadaway du Kent Wildlife Trust.

La conclusion catastrophique de la nouvelle étude n’est cependant pas une surprise. En fait, de nombreuses recherches ont trouvé des résultats similaires. Une étude récente menée en Allemagne, par exemple, a révélé que dans certaines régions, l’abondance des insectes avait chuté de 78% entre 2008 et 2017, tandis que l’étude danoise « Déclin parallèle de l’abondance des insectes et des oiseaux insectivores au Danemark sur 22 ans » a révélé que entre 1997 et 2017, le nombre d’insectes dans les zones rurales du Danemark a chuté de 80 %. Selon une autre enquête, plus de 40 % des espèces d’insectes devraient disparaître au cours des prochaines décennies. Ce sont des résultats catastrophiques qui devraient nous pousser à agir immédiatement et avec fermeté, si nous ne voulons pas assister à un déclin soudain de la biodiversité aux conséquences apocalyptiques pour l’humanité également. Les détails de la nouvelle recherche britannique ont été publiés sur le portail Buglife.