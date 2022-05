Nouvelle vidéo sur le monstre du Loch Ness : considéré comme le « meilleur indice » depuis des décennies

Deux touristes britanniques ont filmé une curieuse ondulation de l’eau sur le Loch Ness en Ecosse, où vit le « monstre » légendaire.

Crédit : Twitter /

Une nouvelle vidéo enregistrée par un couple de touristes britanniques est considérée comme l’un des meilleurs documents depuis des décennies sur l’existence du légendaire monstre du Loch Ness, un gigantesque reptile – semblable à un plésiosaure préhistorique – qui vivrait dans le grand lac des Highlands écossais. . La cinématique montrerait la créature insaisissable nageant sous la surface de l’eau, générant une forme en V distinctive sur la surface calme du bassin. Vous pouvez regarder la vidéo qui a fait la une des journaux internationaux dans le tweet ci-dessous.

Il faut beaucoup pour voir le monstre du Loch Ness à partir de ces images granuleuses enregistrées à distance sidérale, mais les experts qui « chasse » Nessie depuis des décennies pensent que c’est l’un des meilleurs éléments de preuve depuis des décennies. « C’est une très belle observation de quelque chose qui est inexplicable dans le Loch Ness », a déclaré Gary Campbell, qui a passé les 26 dernières années à suivre chaque observation potentielle de l’animal dans le loch, au Mail Online. « En termes de preuves vidéo, il y a eu deux ou trois très bonnes vidéos dans le passé, mais celle-ci est certainement parmi les meilleures », a commenté Campbell, gardien du registre officiel de toutes les observations présumées.

La vidéo a été enregistrée ces derniers jours avec un smartphone peu après 6 heures du matin, alors que le couple de quinquagénaire – qui a décidé de garder l’anonymat – est allé se promener sur une colline devant le château d’Urquhart, non loin du lac 65. kilomètres carrés. Alors qu’ils marchaient, la femme a remarqué quelque chose d’étrange dans l’eau et a commencé à filmer : « Je ne sais pas vraiment ce qu’il y avait dans l’eau. C’était quelque chose de grand. Je ne pense pas que la vidéo montre à quel point c’était gros », a expliqué le touriste au Mail. « Vous pouvez le voir beaucoup plus clairement qu’il ne s’est avéré sur les photos. Les bosses ou les bosses ou quoi que ce soit d’autre disparaissaient sous l’eau, mais ça continuait à avancer. Vous pouviez voir quelque chose sous l’eau, puis elle s’est précipitée en avant et s’est retournée », a-t-elle ajouté.

Selon le récit fait par le touriste, l’animal mesurait entre 20 et 30 pieds de long, soit entre 6 et 9 mètres, compatibles avec les dimensions des Plésisaures, des reptiles aquatiques qui vivaient au Mésozoïque et ont disparu avec les dinosaures non aviaires à la fin du Crétacé. , en raison de l’impact de l’astéroïde Chicxulub. Le couple n’était pas en vacances à la recherche de Nessie, comme le font de nombreux touristes, mais était simplement là pour profiter du magnifique paysage naturel.

Après avoir enregistré la vidéo, les deux ont décidé de la transmettre à la presse dans l’espoir que certains experts pourraient l’analyser pour en tirer des conclusions scientifiques. Les premiers à arriver, cependant, malgré l’enthousiasme du couple et de Campbell, sont tout sauf passionnants pour les fans de Nessie. Le Dr Darren Naish, zoologiste et auteur de Hunting Monsters, après avoir attentivement observé la vidéo, a expliqué au Mail que seuls deux petits objets noirs non identifiables sont vus, mais rien n’indique qu’il pourrait s’agir de quelque chose de grand ou de forme inhabituelle. « Sur la base de l’apparence des bateaux dans la même position et à la même distance approximative, les objets doivent être petits, j’estime moins de 50 centimètres de long », a expliqué Naish. En pratique, selon le scientifique, il ne s’agirait que d’oiseaux aquatiques, probablement des canards. En effet, lorsque les conditions sont favorables, ces oiseaux peuvent laisser derrière eux de longues traînées en nageant à la surface de l’eau. Bien sûr, il n’y a pas de confirmation et les nouvelles images – rigoureusement granuleuses et en basse résolution – continueront d’alimenter le mythe et surtout le flux touristique (ce n’est pas un hasard si beaucoup pensent que ces films sortent périodiquement à des fins promotionnelles).