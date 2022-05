Fumer régulièrement de l’herbe augmente le risque de maladies cardiovasculaires

Les personnes qui fument du cannabis plus d’une fois par mois ont un risque plus élevé de maladie cardiaque et de crise cardiaque.

Fumer est mauvais, mais les personnes qui fument du cannabis plus d’une fois par mois ont un risque plus élevé de maladie cardiaque et de crise cardiaque. C’est ce que révèle une nouvelle étude qui a également identifié un mécanisme et une molécule capables de contrer le risque cardiovasculaire.

La nouvelle recherche, publiée dans un article de la revue Cellule, met en lumière les liens entre la consommation de cannabis et une mauvaise santé cardiaque, en montrant les mécanismes à l’origine de cette relation et en analysant les données d’un échantillon d’un demi-million de personnes. « La marijuana a un effet négatif significatif sur le système cardiovasculaire – dit le biologiste Mark Chandy de l’Université de Stanford -. Alors que de plus en plus d’États légalisent la consommation de marijuana, je m’attends à voir une augmentation des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux au cours des prochaines années.« .

Dans d’autres tests sur des souris, l’étude a également révélé que le tétrahydrocannabinol (THC), le composant psychoactif de l’herbe, entraîne à la fois une inflammation des cellules endothéliales tapissant l’intérieur des vaisseaux sanguins et l’athérosclérose (durcissement ou épaississement des artères). ) . « Nos études sur des cellules humaines et des souris décrivent clairement comment l’exposition au THC déclenche une cascade moléculaire dommageable dans les vaisseaux sanguins. Ce n’est pas un médicament bénin» explique Chandy.

Fumer de l’herbe augmente la probabilité de souffrir d’une crise cardiaque

L’analyse a examiné les données de 500 000 participants au projet UK Biobank, dont environ 11 000 fumaient de l’herbe plus d’une fois par mois, dont la probabilité de subir une crise cardiaque était nettement plus élevée que les non-consommateurs de cannabis d’avoir une crise cardiaque, après vérification pour d’autres facteurs, notamment l’âge, l’indice de masse corporelle et le sexe.

Les chercheurs ont également découvert que les fumeurs fréquents de marijuana étaient plus susceptibles que les non-utilisateurs d’avoir leur première crise cardiaque avant l’âge de 50 ans, un événement médical inhabituel appelé crise cardiaque prématurée qui augmente le risque à vie d’une personne de subir des crises cardiaques ultérieures, une insuffisance cardiaque et une menace. troubles du rythme pouvant entraîner la mort subite. Ces crises cardiaques prématurées peuvent augmenter le risque de futures crises cardiaques et d’autres problèmes cardiovasculaires.

Cependant, les chercheurs ont découvert que l’inflammation et l’athérosclérose peuvent être bloquées par une petite molécule appelée génistéine qui se produit naturellement dans le soja et les haricots. Étant donné que la génistéine a une pénétration cérébrale limitée, elle n’inhibe pas la capacité du THC à stimuler l’appétit, la douleur sourde et à supprimer les nausées, caractéristiques vitales pour les utilisateurs de marijuana à des fins médicales.

« Nous n’avons constaté aucun blocage des effets analgésiques ou sédatifs normaux du THC chez les souris, contribuant aux propriétés médicinales potentiellement utiles de la marijuana – Chandy a expliqué -. Par conséquent, la génistéine est potentiellement un médicament plus sûr que les précédents antagonistes CB1. Il est déjà utilisé comme complément alimentaire et 99% reste hors du cerveau, il ne devrait donc pas causer ces effets secondaires négatifs particuliers« .

Les chercheurs espèrent mener des essais cliniques pour savoir si la génistéine peut réduire le risque de maladie cardiovasculaire chez les consommateurs de marijuana. Ils aimeraient également étendre leurs études pour inclure le CBD, un autre cannabinoïde de la marijuana qui n’a pas les effets psychoactifs du THC.