Vous tirez et vous arrachez les cheveux ? Vous pouvez avoir la trichotillomanie

Qu’est-ce que c’est, qui cela affecte et comment est-il traité la trichotillomanie, le trouble psychiatrique qui vous pousse à arracher les cheveux et les poils du corps de manière compulsive.

Parmi les troubles psychiatriques répertoriés dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), on trouve la trichotillomanie, le comportement compulsif consistant à arracher les cheveux et les poils du corps. Le nom de la maladie, inventé à la fin du XIXe siècle par le médecin français François Henri Hallopeau pour décrire le comportement d’un de ses patients, dérive de l’union de trois termes grecs, à savoir thrix (poil), tillo (déchirer ) et la manie (manie) . Comme spécifié par les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, les patients atteints de trichotillomanie tirent le plus souvent « les cheveux du cuir chevelu, des sourcils et / ou des paupières », mais ils peuvent agir sur tous les poils du corps, en plus des zones où ils sont déchirés. change avec le temps. Voici ce que nous savons de ce trouble.

Qu’est-ce que la trichotillomanie

La trichotillomanie fait partie des troubles du comportement répétitifs centrés sur le corps (BFRB) et dans le manuel DMS-5, elle est incluse dans le chapitre consacré aux « Troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés », bien qu’elle ne soit pas considérée par les experts comme une forme réelle de trouble obsessionnel compulsif, encore moins une forme d’automutilation. C’est une condition à certains égards comparable à la morsure des ongles, mais sur laquelle il reste encore beaucoup à comprendre. Comme précisé, le trouble se caractérise par l’arrachage systématique et chronique des poils et poils du corps, un comportement qui peut être en partie automatique (sans pleine conscience, précisent les manuels MSD) ou pleinement conscient. L’arrachage de cheveux peut être accompagné de rituels et de techniques pour favoriser l’action, ce qui procure plaisir et gratification au patient qui l’exécute.

Qui affecte la trichotillomanie

Le trouble peut affecter tous les groupes d’âge – des enfants aux adultes – mais commence généralement « juste avant ou après la puberté », selon les experts. En ce qui concerne les adultes, 80 à 90 % des cas sont des femmes.

Les causes de la trichotillomanie

La cause déclenchante de la trichotillomanie n’est pas connue à ce jour, mais les experts pensent qu’une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux peut être impliquée. L’étude « SLITRK1 mutations in Trichotillomaniacs » publiée dans Nature par des scientifiques de l’Université Duke a révélé qu’un petit pourcentage de patients présentaient des mutations du gène SLITKR1, liées aux connexions entre les neurones.

Les conséquences de la trichotillomanie

Certains patients peuvent avaler leurs cheveux arrachés, risquant la formation de trichobézoards, qui sont des amas de poils/poils dans le système digestif. Rarement, de telles formations peuvent avoir des conséquences graves et nécessiter une intervention chirurgicale pour être retirées. L’impact le plus important se situe au niveau psychologique. Si les patients ressentent du contentement et un soulagement du stress pendant l’opération – l’arrachage des cheveux est souvent précédé d’anxiété et de tension -, en revanche ils ressentent de la gêne, tant pour le geste lui-même (qu’ils ne peuvent contrôler) que pour ses conséquences. La trichotillomanie peut en effet entraîner une chute importante des cheveux et des cheveux qui en altère l’apparence. L’arrachage des cheveux peut provoquer une calvitie généralisée qui génère de l’anxiété, de la honte et des symptômes dépressifs.

Patient atteint de trichotillomanie. Crédit : wikipédia

Comment traiter la trichotillomanie

Les manuels MSD rapportent que parmi les médicaments potentiellement efficaces contre le trouble figurent les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou la clomipramine, la N-acétylcystéine et l’olanzapine. Certaines sont plus adaptées lorsque le patient souffre de troubles anxieux/dépressifs. La thérapie cognitivo-comportementale, quant à elle, est la psychothérapie de choix, avec une approche définie comme « entraînement à l’inversion des habitudes ». En termes simples, les patients sont éduqués à surveiller leur comportement compulsif et à le contrôler, même avec des gestes de la main de remplacement.