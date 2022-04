Le doodle du Jour de la Terre de Google montre l’impact dramatique du changement climatique

Le doodle Earth Day ou Earh Day de Google montre l’impact catastrophique du changement climatique dans certaines parties de la planète.

Crédit : Google

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Aujourd’hui, vendredi 22 avril, est célébré le Jour de la Terre, l’événement le plus important au monde pour sensibiliser à l’environnement. Comme toujours, Google dédie également son doodle à cette occasion importante, à savoir l’image (souvent animée) qui remplace le logo du célèbre moteur de recherche Mountain View. Cette année pourtant, après l’activisme de la primatologue Jane Goodall en 2018, la biodiversité en 2019, les abeilles pollinisatrices en 2020 et les arbres en 2021, il n’y a rien de merveilleux, d’excitant et de joyeux dans le doodle de Google. Les images de 2022, des gifs animés « froids » en séquence, montrent l’impact dramatique du changement climatique sur des lieux emblématiques tels que le Kilimandjaro, le Groenland, la Grande Barrière de Corail en Australie et une région forestière allemande.

En termes simples, Google nous offre un regard sur la dure réalité actuelle, résultat des émissions constantes et massives de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère provenant des activités humaines. Nous sommes les artisans de ce gâchis et Google a décidé de lancer un message fort et clair à l’occasion du Jour de la Terre : nous détruisons littéralement la planète de nos mains, mais nous avons encore le temps d’intervenir, de changer de cap, de garantir un monde plus sain , propre et vert pour les générations futures. « Nous devons agir (avec audace), innover (largement) et mettre en œuvre (équitablement). Nous devrons tous nous engager, nous impliquer. Entreprises, gouvernements et citoyens : chacun a une responsabilité et chacun est responsable. Un partenariat pour la planète », écrivent les organisateurs du Jour de la Terre sur le site officiel du mouvement, ajoutant qu’il est encore temps de parvenir à un avenir « prospère et durable », de restaurer la nature violée et d’améliorer la planète pour les enfants. Mais le temps disponible pour agir est très limité. Les images de Google sont là pour en témoigner.

Dans le doodle, comme indiqué, des gifs animés alternent (essentiellement de petites vidéos time-lapse) qui montrent la détérioration progressive des environnements affectés par le réchauffement climatique. Les scénarios proposés par Google sont au nombre de quatre et changent d’heure en heure. Dans le premier, il est possible d’observer le déclin des glaciers du Groenland, où selon une étude récente le « point de non-retour » de la fonte des glaces a été atteint. En termes simples, la calotte glaciaire est vouée à disparaître en raison du changement climatique. Dans l’animation Google, basée sur des images satellites / Google Earth, on peut observer le déclin de la calotte glaciaire à Sermersooq entre 2000 et 2020. Elle passe d’une zone totalement blanchie à la chaux en décembre 2000 à un scénario perturbé en 2020, avec quelques restes plaques de glace.

Les images satellites du Kilimandjaro, la plus haute montagne du continent africain située en Tanzanie, sont également impressionnantes. Google montre la perte importante de neige et de glace qui s’est produite entre 1986 et 2020. D’ici une décennie, selon des enquêtes récentes, la glace pourrait disparaître du sommet du stratovolcan emblématique et massif.

L’impact du réchauffement climatique est également dévastateur dans les océans. Une séquence du doodle montre le blanchissement progressif des coraux de la Grande Barrière de Corail en Australie, qui risque de disparaître dans quelques décennies en raison de la hausse des températures et de l’acidification due à la fonte du CO2. L’eau chaude expulse les algues qui vivent en symbiose avec les coraux, les condamnant à perdre leurs couleurs vives et par la suite à mourir de faim. De vastes étendues de récifs coralliens australiens se sont transformées en déserts squelettiques à la suite de ce processus ondulatoire. En 2016, Lizard Island a perdu 75% de ses coraux colorés, comme le montre le laps de temps de Google.

La dernière séquence du doodle concerne les forêts de la région du Harz en Allemagne qui, en raison de la sécheresse et de la plus grande sensibilité aux ravageurs qui en résulte, ont perdu 30 % de leur couvert en quelques décennies. Dans les images impitoyables de Google, il voit une étendue verte se transformer en une terre beaucoup plus sombre, plus pauvre et plus aride.