La charge ultra-rapide ruine-t-elle la batterie de votre smartphone ?

Les chargeurs de smartphones deviennent de plus en plus rapides. Là où nous étions initialement à 5 watts, certains smartphones se chargent déjà avec la modique somme de 120 watts. Le fabricant Oppo a même récemment démontré une nouvelle technologie de charge dans une démo qui charge un smartphone avec 240 watts. Vous pouvez l’utiliser pour recharger un smartphone jusqu’à 100 % en seulement neuf minutes. Vous pouvez voir la démo ici :

Ces vitesses ne sont actuellement disponibles dans aucun modèle réel, mais je ne serais pas surpris si cela arrivait bientôt. Avec toute la folie des recharges rapides, la question se pose inévitablement : n’est-ce pas nocif pour la batterie ? Nous allons au fond de cela dans cet article.

Comment fonctionnent les batteries lithium-ion ?

Une batterie lithium-ion est installée dans la plupart des smartphones de nos jours. Pour comprendre si la charge ultra-rapide peut être nocive pour ce type de batteries, il faut d’abord comprendre leur fonctionnement.

N’étant pas moi-même un expert en matière de batteries lithium-ion, je m’appuie sur l’expertise du site Chemie.de (par rapport à d’autres sources), qui explique le bon fonctionnement des batteries. Selon cela, les batteries des smartphones fonctionnent simplement comme ceci :

Les composants les plus importants sont la cathode et l’anode, c’est-à-dire le pôle positif et le pôle négatif ainsi que l’électrolyte. Vous devez imaginer les électrolytes comme un liquide situé entre les deux pôles.

Si la batterie est désormais censée délivrer de l’énergie électrique, des électrons traversent l’électrolyte de l’anode à la cathode et délivrent ainsi l’énergie au smartphone. Lorsque vous chargez la batterie, les électrons refluent dans l’autre sens à travers les électrolytes.

Les batteries de smartphone se présentent sous différentes formes et tailles. Source : Pixabay

C’est pourquoi l’électrolyte est également largement responsable de la capacité et de la durée de vie d’une batterie lithium-ion. S’il devient plus épais ou si les électrons se bloquent à certains endroits, cela entravera le flux d’électricité, réduisant la capacité de la batterie et ralentissant également sa charge au fil du temps.

Les batteries lithium-ion perdent de leur capacité avec le temps

Il faut aussi savoir que les batteries lithium-ion perdent de leur capacité avec le temps, même si vous les traitez toujours parfaitement. Selon Xiaomi, la norme de l’industrie pour une batterie de smartphone est de 60 % après 500 cycles de charge complets.

Cela signifie que si vous avez chargé votre smartphone de 0 à 100 500 fois, la batterie devrait encore avoir 60 % de sa capacité d’origine. En réalité, bien sûr, cela dépend de nombreux facteurs différents tels que votre smartphone, le modèle et aussi la façon dont vous utilisez votre smartphone.

Comment bien traiter la batterie de votre smartphone

Un facteur important est le niveau de charge. Une batterie lithium-ion n’aime pas être complètement chargée à 100 % ni complètement déchargée à 0 %. Dans le meilleur des cas, vous gardez toujours la batterie à 50 %.

Cependant, comme cela est complètement irréaliste dans la vie de tous les jours, vous devriez toujours essayer de maintenir la batterie de votre téléphone portable entre 20 et 80 % afin de maintenir sa capacité le plus longtemps possible.

Le deuxième grand facteur, qui joue également un grand rôle dans la charge ultra-rapide, est la température. Ici aussi, a reçu quelques conseils de Chemie.de. En conséquence, la température de stockage optimale pour les batteries lithium-ion est de 15 degrés Celsius. Vous ne devez donc ni laisser le smartphone au soleil ni le laisser dehors dans le froid.

Si la batterie est trop froide, la résistance interne augmente et les performances globales diminuent. Dans le cas des voitures électriques, par exemple, l’autonomie peut être réduite jusqu’à 60 % à des températures inférieures à zéro si la batterie n’est pas réchauffée.

Pour les smartphones, en revanche, c’est plutôt inintéressant. Ici, il y a plus de risque que la batterie surchauffe et perde ainsi de sa capacité. La majeure partie de la chaleur des smartphones est généralement générée pendant le processus de charge, c’est pourquoi le smartphone peut perdre de la capacité à long terme s’il n’est pas correctement refroidi.

Les fabricants sont conscients du problème

Les fabricants de smartphones connaissent également leurs batteries et savent ce qui les pousse à développer trop de chaleur. C’est pourquoi ils prennent des précautions, notamment avec les chargeurs extrêmement rapides, pour les éviter.

Xiaomi a été l’un des premiers fabricants à proposer des vitesses de charge supérieures à 100 watts. Le 11T Pro (test) et le Xiaomi 12 Pro se chargent tous les deux avec une puissance incroyable de 120 watts, ce qui signifie que la batterie est complètement pleine en moins de 20 minutes.

Pour s’assurer que cela n’endommage pas la capacité de la batterie, le fabricant prétend prendre un certain nombre de précautions. La batterie du smartphone est divisée en deux. En conséquence, le chargeur n’a pas besoin de charger une grosse batterie de 120 watts, mais deux batteries plus petites de 60 watts chacune. Ainsi la chaleur est divisée en deux :

Au lieu d’une batterie, Xiaomi en a installé deux. Source : Xiaomi

Pour ce faire, l’entreprise s’appuie sur une application de graphène dans ses batteries lithium-ion, qui ont une plus grande conductivité et génèrent ainsi moins de chaleur en raison d’une résistance moindre. Quant au refroidissement lui-même, Xiaomi indique seulement qu’il s’agit de la technologie LiquidCool, qui dissipe rapidement la chaleur.

De plus, neuf capteurs dans le smartphone mesurent en permanence la température afin qu’elle se situe toujours dans une plage de sécurité. Si ce n’est pas le cas, la vitesse de chargement sera réduite.

Selon leurs propres déclarations, les batteries Xiaomi sont conçues pour avoir jusqu’à 80 % de capacité même après 800 cycles de charge complets, ce qui serait supérieur à la norme de l’industrie de 60 % après 500 cycles.

La charge ultra-rapide endommagera-t-elle ma batterie ?

Cela ne peut pas être dit avec certitude, mais je suis prudemment optimiste sur le sujet. En théorie, la batterie lithium-ion ne devrait pas perdre de capacité supplémentaire en raison d’une charge rapide, tant que la batterie ne chauffe pas trop.

En plus de Xiaomi, d’autres fabricants prennent également des mesures pour sécuriser la charge rapide et protéger la batterie. Cependant, la charge à 100 watts et plus n’existe pas depuis assez longtemps pour que nous puissions voir l’impact à long terme.

Cependant, jusqu’à présent, nous n’avons aucune raison de supposer que les processus de charge rapide réduiront davantage la capacité de la batterie tant que le fabricant garantit que la batterie ne surchauffe pas pendant la charge.

Pour cette raison, il est également possible que certains modèles de smartphones perdent plus rapidement de la capacité pendant la charge s’ils ne sont pas suffisamment refroidis pendant la charge.

