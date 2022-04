Merveilleuse éclipse solaire sur Mars prise par Persévérance : le satellite Fobos obscurcit le Soleil

Grâce aux caméras Mastcam-Z, le rover Persévérance a capté une spectaculaire éclipse solaire sur Mars, provoquée par le passage du satellite Fobos.

Le rover Perseverance de la NASA a capturé une superbe vidéo d’une éclipse solaire sur Mars, très différente de ce à quoi nous sommes habitués sur Terre en raison des transits lunaires. Le satellite naturel Fobos (ou Phobos), le plus grand et le plus proche de la planète rouge, a (partiellement) obscurci le disque solaire. Grâce à la qualité des caméras de la Mastcam-Z, l’outil d’imagerie stéréoscopique multispectrale du robot, capable d’une résolution de 1648 × 1214 pixels, les ingénieurs de la NASA ont pu capturer la vidéo avec « l’image la plus agrandie et le framerate supérieur » à un éclipse solaire observée depuis la surface de Mars. Les images ont été prises depuis le cratère Jezero, où le rover a été « largué » le 18 février de l’année dernière.

Crédit : NASA/JPL – Caltech/ASU/MSSS/SSI

L’éclipse s’est produite le samedi 2 avril 2022 (sur Terre), lors du 397ème jour martien (sol) depuis le début de la mission Persévérance. Un sol a une durée légèrement plus longue qu’un jour terrestre, étant égal à 24 heures 39 minutes et 35,244 secondes. Le phénomène a duré environ 40 secondes en tout, bien moins que les éclipses observées sur notre planète. La raison réside dans le fait que Fobos a un diamètre de seulement 22 kilomètres, alors que celui de la Lune est proche de 3 500 kilomètres, ce qui signifie qu’elle est presque 160 fois plus petite. Bien que le satellite naturel de Mars soit situé à seulement 6 000 kilomètres de la surface – alors que la Lune est en moyenne à 384 000 kilomètres de la Terre -, Phobos est si petit qu’il ne peut pas complètement obscurcir le disque solaire, comme on peut le voir sur le de splendides images diffusées par la NASA. .

À partir de la vidéo capturée par Persévérance, vous pouvez voir le satellite traverser le Soleil transversalement, de haut en bas. La qualité des images est si bonne (à prendre depuis un rover sur Mars) que vous pouvez même voir les taches qui parsèment la surface de l’étoile. Le Soleil, en effet, est dans la phase d’activité magnétique maximale de son cycle de 11 ans, avec un pic prévu pour 2025. L’une des conséquences de cette condition est la formation généralisée de taches solaires.

Les passages de Phobos lors des éclipses sont non seulement très suggestifs à observer, mais permettent aux scientifiques de récolter de précieuses informations sur la planète rouge. L’orbite du satellite naturel est en effet influencée par les forces d’attraction gravitationnelle, tandis qu’elle attire vers elle les matériaux de la croûte et du manteau de la planète, qui à leur tour sont altérés. Grâce à des analyses spécifiques, les chercheurs peuvent comprendre à la fois la résistance et la composition des couches internes de Mars.