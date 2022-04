Les ptérosaures avaient des plumes ramifiées et colorées comme les oiseaux modernes

Des plumes complexes telles que celles des oiseaux modernes ont été identifiées dans le fossile d’un ptérosaure découvert au Brésil. Ils étaient de couleurs vives.

Crédit : Bob Nicholls 2022

Les ptérosaures, anciens reptiles volants qui vivaient à l’époque des dinosaures, avaient des plumes ramifiées avec une structure similaire à celle des oiseaux modernes. De plus, leur plumage était de couleur vive, exactement comme c’est le cas avec de nombreux oiseaux modernes. Ce sont des découvertes paléontologiques assez importantes, car les scientifiques ont débattu pendant de nombreuses années pour savoir si ces animaux avaient réellement des plumes complexes.

Le mystère a été résolu grâce à la découverte d’un fossile particulièrement bien conservé, celui d’un ptérosaure appelé Tupandactylus imperator, découvert récemment dans le nord-est du Brésil. Ce reptile volant, qui vivait il y a 113 millions d’années, au cœur du Mésozoïque, avait une apparence particulière due à une énorme crête sur la tête. Juste en dessous, les scientifiques ont découvert des plumes ; certains ressemblaient à de fins filaments (comme des cheveux hérissés) appelés picnofibres, tandis que d’autres avaient une structure complexe et ramifiée, avec des rachis et des barbes similaires à ceux des plumes modernes.

Crédit : Giulio Lacerda

La description des plumes du ptérosaure brésilien a été réalisée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles (Belgique), qui a collaboré étroitement avec des collègues du groupe Evolution et optique des nanostructures de l’Université de Gand, le Centre universitaire Maurício de Nassau (Brésil), l’École des sciences biologiques, de la terre et de l’environnement du Collège universitaire de Cork (Irlande), le Service géologique du Brésil et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Aude Cincotta, professeur à l’Université de Namur et membre de l’institut belge, ont découvert la structure des plumes et la présence d’organites pour les pigments après avoir analysé le fossile grâce à de puissants microscopes électroniques à haute résolution.

« Nous ne nous attendions pas du tout à les voir », a déclaré le Dr Cincotta dans un communiqué de presse, faisant référence à la structure des plumes. « Pendant des décennies, les paléontologues se sont demandé si les ptérosaures avaient des plumes. Les plumes de notre spécimen clôturent définitivement ce débat car elles sont très nettement ramifiées sur toute leur longueur, tout comme les oiseaux d’aujourd’hui », a commenté l’expert. Selon les auteurs de l’étude, les plumes sont devenues un ancêtre commun chez les oiseaux et les ptérosaures, bien qu’il ne soit pas exclu qu’elles puissent provenir de manière indépendante.

Crédit : Bob Nicholls 2022

Même le détail des mélanosomes (organites produits par les mélanocytes et responsables de la synthèse de la mélanine qui donne la couleur) a surpris les chercheurs, étant de formes diverses. Parce que la forme correspond à une certaine couleur, ces ptérosaures étaient aussi colorés que certains des oiseaux modernes. Selon les experts, les plumages colorés étaient peut-être utilisés dans les rituels d’accouplement et jouaient un rôle dans la sélection sexuelle et la communication interspécifique, tout comme la faune aviaire moderne. Les détails de la recherche « Les mélanosomes de ptérosaure soutiennent les fonctions de signalisation pour les premières plumes » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.