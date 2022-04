Un juge brésilien dit à Apple d’indemniser le client de l’iPhone de 1 000 $ pour ne pas avoir inclus le chargeur dans la boîte

Dans le contexte : en 2020, Apple a prouvé que les rumeurs de longue date étaient vraies lorsqu’il a expédié l’iPhone 12 sans chargeur mural, une pratique qu’il a poursuivie. La société affirme que les avantages environnementaux l’emportent sur les inconvénients pour les clients, mais tout le monde n’est pas satisfait du changement, y compris un client brésilien qu’Apple doit dédommager de plus de 1 000 $ pour ne pas avoir inclus l’accessoire dans la boîte.

Selon des documents judiciaires vus par tecmundo, le juge Vanderlei Caires Pinheiro d’un tribunal civil de la ville de Goiânia a statué que la pratique d’Apple consistant à vendre ses iPhones et ses chargeurs séparément était une « vente mariée », ce qui signifie qu’un client est tenu d’acheter deux produits de une entreprise pour faire travailler l’un d’entre eux.

Selon l’article 39 du Code de la consommation brésilien (CDC), la « vente en couple » est interdite dans le pays, de sorte que les téléphones ne peuvent pas être vendus sans chargeur. « La CDC vise à protéger la partie la plus faible de la relation contractuelle, en la garantissant contre les pratiques et clauses abusives dans la fourniture de produits et services », a écrit le juge dans son arrêt.

Apple a longtemps utilisé la défense selon laquelle les utilisateurs ne sont pas tenus d’acheter un chargeur, et il comprend un câble USB-C vers Lightning avec l’iPhone qui peut être utilisé avec des chargeurs d’autres sociétés. Mais le juge a rejeté cet argument, affirmant que le câble ne fonctionnait avec aucun chargeur mural dépourvu de port USB Type-C.

Quant à l’excuse environnementale, Pinheiro a déclaré qu’Apple fabriquait toujours les chargeurs et les vendait séparément.

Apple doit maintenant indemniser l’utilisateur de 5 000 reais brésiliens (environ 1 064 $)

Apple a déjà rencontré des problèmes au Brésil en raison de son manque de chargeurs muraux inclus. Procon-SP, l’agence de protection des consommateurs de Sao Paulo, a infligé à Cupertino une amende de près de 2 millions de dollars l’année dernière pour avoir enfreint les lois sur la protection des consommateurs et n’avoir pas prouvé les avantages environnementaux allégués de l’abandon du chargeur. Certaines parties de l’amende concernaient également la publicité trompeuse, le mauvais support client et les conditions de service injustes. Apple a également été poursuivi par des étudiants en Chine pour la même raison.