Tous les types d’alcool ne sont pas mauvais pour la graisse corporelle

Une équipe de recherche américaine a déterminé que la bière, le vin rouge, le vin blanc et d’autres boissons alcoolisées ont un impact différent sur la composition corporelle.

L’alcool est considéré comme l’un des principaux ennemis de notre santé pour de nombreuses raisons : non seulement il est classé dans la catégorie 1 des substances cancérigènes par le CIRC (le Centre international de recherche sur le cancer), aux côtés de compagnons « inconfortables » comme la cigarette et l’amiante , mais est également associé à des niveaux élevés de graisse viscérale. Cette condition, comme le précise The Conversation du professeur Brittany Larsen, maître de conférences en neurosciences à l’Iowa State University, est à son tour liée à des maladies potentiellement mortelles telles que les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique et d’autres complications. Néanmoins, des distinctions doivent être faites, car toutes les boissons alcoolisées ne présentent pas les mêmes risques pour la santé. Par exemple, le vin rouge s’est avéré associé à des concentrations plus faibles de graisse viscérale, tandis que le vin blanc, bien qu’il n’affecte pas ce facteur, est lié à une meilleure densité osseuse, une condition particulièrement bénéfique pour les personnes âgées.

Pour déterminer ces avantages d’une consommation modérée de vin rouge et blanc, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université d’Ames, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Caroline de l’Ouest et du Département des sciences de la nutrition de l’Université de l’Iowa. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Larsen, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé l’impact de différents types d’alcool (bière, vin rouge, vin blanc/champagne, spiritueux, etc.) sur les altérations de la composition corporelle, telles que l’adiposité et la perte osseuse. Les scientifiques ont mené une étude longitudinale collectant des données auprès de près de 1 900 personnes âgées de 40 à 80 ans (59% d’hommes), toutes téléchargées dans la base de données UK BioBank. Les participants à l’étude ont rempli des questionnaires dans lesquels ils ont indiqué leur mode de vie, leur consommation d’alcool, leur activité physique et leurs facteurs sociodémographiques. Les chercheurs ont ensuite prélevé des échantillons de sang et effectué des tests anthropométriques ; par exemple, la composition corporelle a été obtenue par « absorptiométrie à rayons X à double énergie », comme indiqué dans le résumé de l’étude. Des biomarqueurs cardiométaboliques et d’autres données ont également été recueillis.

En combinant toutes les informations, il est apparu que les participants qui consommaient plus de bière et d’autres boissons alcoolisées avaient une plus grande adiposité viscérale, elle-même associée à une dyslipidémie (altération des graisses sanguines) et à une résistance à l’insuline, une condition liée au diabète. Les consommateurs de vin rouge, en revanche, avaient une masse grasse viscérale plus faible, liée à une inflammation réduite et à une lipoprotéine de haute densité élevée. Enfin, ceux qui buvaient régulièrement du vin blanc étaient plus susceptibles d’avoir une plus grande densité osseuse. Comme l’explique le professeur Larsen, la consommation d’alcool peut contribuer au surpoids ou à l’obésité, cependant plusieurs études ont montré des résultats contradictoires puisqu’elles ont probablement analysé l’alcool dans son ensemble, sans tenir compte des distinctions trouvées par cette nouvelle enquête. La recommandation des experts est que la consommation soit toujours modérée et sous les conseils de votre médecin/nutritionniste. Les détails de la recherche « La bière, le vin et les spiritueux influencent différemment la composition corporelle chez les adultes blancs âgés – une étude de la United Kingdom Biobank » ont été publiés dans la revue scientifique Obesity Science and Practice.