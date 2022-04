Si vous republiez des TikToks en Reels, maintenant l’algorithme Instagram vous pénalise

« Si vous créez quelque chose à partir de zéro, vous devriez obtenir plus de crédit que lorsque vous partagez quelque chose que vous avez trouvé de quelqu’un d’autre », a déclaré Mosseri. « Nous allons essayer de faire plus pour essayer de valoriser davantage le contenu original. »

Après un nouveau système de flux et des « j’aime » directs dans les histoires, Instagram accueille plus de changements. Plus précisément, il y a trois nouvelles fonctionnalités : des tags de produits accessibles à tous, des catégories telles que « Photographe » ou « Rappeur » à attribuer à chaque fois que vous êtes tagué dans les publications et une plus grande visibilité sur le contenu original. Pour annoncer ces changements, c’est Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, qui a tout décrit à travers une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le dernier point, c’est-à-dire une plus grande visibilité sur le contenu original, n’est rien de plus qu’une référence aux TikToks présents sur Instagram. « Si vous créez quelque chose à partir de zéro, vous devriez obtenir plus de crédit que lorsque vous partagez quelque chose que vous avez trouvé de quelqu’un d’autre », a déclaré Mosseri. « Nous allons essayer de faire plus pour essayer de valoriser davantage le contenu original. » Cette politique n’est certainement pas nouvelle pour Instagram, mais elle semble maintenant avoir une plus grande centralité dans l’économie du réseau social de Meta. Le but de cette nouveauté est de « faire en sorte que le crédit revienne à ceux qui le méritent ».

Il devient de plus en plus clair qu’Instagram est désormais une plateforme dédiée aux créateurs et non plus un outil pour connecter les gens. De nouvelles modifications ont été apportées à cet effet. Le réseau social de Meta veut créer une alternative à TikTok, et ce n’est pas un hasard s’il pousse beaucoup sur des formats similaires comme les Reels, qui sont aussi arrivés récemment sur Facebook.

Cependant, malgré la grande zone de chalandise, les réseaux sociaux tels que Twitter et TikTok sont privilégiés par les créatifs, devenant les lieux virtuels où naissent les contenus viraux tels que les vidéos et les mèmes. À cet égard, la nouvelle politique d’Instagram pourrait désavantager les comptes d’agrégateurs qui réinterprètent et publient du contenu non original. Mais aussi trivialement ceux qui se contentent de republier leurs TikToks dans le Reel avec beaucoup de filigrane social chinois. Mosseri a déclaré qu’il faudra du temps pour équilibrer le nouvel algorithme, en attendant, cependant, certains risques restent actifs pour plusieurs pages sociales.