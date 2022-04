Diminuer l’utilisation du smartphone d’une heure par jour réduit l’anxiété et vous pousse à faire de l’exercice

C’est ce qu’a déclaré l’équipe de chercheurs dirigée par le Dr Julia Brailovskaia, de la Ruhr-Universität Bochum, en Allemagne. L’étude a été publiée dans le Journal of Experimental Psychology: Applied.

En moyenne, les gens passent plus de trois heures par jour devant l’écran de leur smartphone. Un aspect qui n’est pas bon pour la santé. Pourtant, il suffirait de réduire d’une heure l’utilisation quotidienne du téléphone pour avoir des effets bénéfiques, non seulement sur le psychisme mais aussi sur le corps. C’est ce qu’a déclaré l’équipe de chercheurs dirigée par le Dr Julia Brailovskaia, de la Ruhr-Universität Bochum, en Allemagne.

Des études antérieures ont montré que l’utilisation du smartphone est liée à l’obésité, aux douleurs au cou, à des performances réduites et à des comportements de type addictif. L’équipe allemande a donc mené une expérimentation pour trouver un équilibre, sans forcément arriver à une suppression drastique du smartphone, désormais outil indispensable du quotidien.

L’étude a notamment vu 619 personnes comme protagonistes, réparties en trois groupes : 200 ont mis leur smartphone de côté pendant une semaine, 226 ont réduit le temps d’utilisation de l’appareil d’une heure par jour et 193 ont laissé leurs téléphones inchangés. Le résultat final a montré que ceux qui ont abandonné leur smartphone pendant une heure ont acquis un mode de vie plus sain.

Une heure supplémentaire par jour sans smartphone a poussé les participants à faire plus d’activité physique et à percevoir moins d’inconfort comme l’anxiété et le stress. L’expérience a également enregistré une baisse de la consommation de nicotine chez les membres des deux premiers groupes. Cependant, « dans le groupe qui a réduit l’utilisation, ces effets ont duré encore plus longtemps et étaient donc plus stables que dans le groupe sevrage », a déclaré le Dr Brailovskaia.

Quatre mois après la réalisation de l’expérience, les chercheurs ont eu un entretien avec les 619 personnes concernées pour savoir à quel point leurs habitudes avaient changé sur le long terme. Au final, les membres du groupe sevrage utilisaient leur smartphone en moyenne 38 minutes de moins par jour qu’auparavant. Au lieu de cela, les membres du groupe qui avaient passé une heure de moins par jour avec leur smartphone ont réussi à maintenir une baisse de l’utilisation de l’appareil jusqu’à 45 minutes.

Il n'est donc pas nécessaire d'abandonner définitivement son smartphone, mais simplement de réduire son utilisation d'une heure par jour pour acquérir de bonnes habitudes qui font du bien au corps et à l'esprit.