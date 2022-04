Votre chat vous réveille-t-il la nuit ? Voici ce qu’il faut faire, selon les experts

Il y a au moins trois raisons qui peuvent pousser le chat domestique à nous réveiller en pleine nuit et, dans la plupart des cas, il existe des solutions simples et efficaces pour régler le problème.

Il est probablement arrivé à tous ceux qui ont un ou plusieurs chats dans la maison d’être réveillés par leur miaulement ou une farce au milieu de la nuit. Parfois, cependant, ces comportements ont tendance à se répéter plus ou moins fréquemment et, dans certains cas, ils peuvent se transformer en une véritable source de stress. Pour résoudre le problème et éviter qu’il ne se reproduise à l’avenir, il est cependant nécessaire de comprendre ce qui fait que les chats domestiques perturbent notre sommeil afin que certaines circonstances ne se reproduisent plus. Comme l’explique Susan Hazel, maître de conférences à l’École des sciences animales et vétérinaires de l’Université d’Adélaïde et doctorante Julia Henning, il y a au moins trois raisons pour lesquelles les chats nous réveillent la nuit, et dans la plupart des cas, il existe des solutions simples et efficace pour reprendre le contrôle de la situation.

1. Le chat a faim

La raison la plus courante pour laquelle notre chat nous réveille est la faim. Et, malheureusement, l’une des premières choses que nous faisons est de le nourrir. Cette action est perçue comme une récompense et rend notre chat plus susceptible de répéter le même comportement. « Pour commencer à résoudre ce problème – expliquent les experts – assurez-vous que votre chat a suffisamment à manger tout au long de la journée. Vous pouvez également lui donner un repas ou une collation satisfaisant juste avant le coucher« .

« Si vous le nourrissez plutôt le matin, vous devez vous assurer que votre chat n’associe pas l’heure du réveil à l’heure du petit-déjeuner. Laissez un peu de temps entre sortir du lit et le nourrir, au moins une demi-heure. Vous pouvez également essayer d’associer autre chose à la nourriture, comme dire « c’est l’heure du petit-déjeuner ».« .

2. Le chat n’a pas de routine

Les chats aiment la prévisibilité et pour cette raison, il est important de maintenir une routine régulière, y compris en ce qui concerne les heures de repas, de jeu et de toilettage. En ce sens, il peut être utile de vider le bac à litière à intervalles réguliers et prévisibles (un bac à litière sale peut être l’une des raisons pour lesquelles votre chat vous réveille la nuit) et essayez de ne pas le déplacer. Il en va de même pour les bols ou les griffoirs, qui ne doivent être changés que si nécessaire. « Si quelque chose change dans leur environnement – parce que vous partez en vacances, déplacez des meubles ou avez un nouvel invité dans la maison ou un animal de compagnie – votre chat peut commencer à vous réveiller le matin. Mgardez sa routine aussi cohérente que possible et votre chat finira par s’habituer à la nouvelle normalité« .

3. Ne consomme pas assez d’énergie pendant la journée

Les chats, c’est bien connu, adorent dormir, mais ils aiment aussi jouer et bouger, tout comme les humains. C’est pourquoi il est important que notre chat ait une variété de jouets et d’objets avec lesquels interagir, surtout si nous ne sommes pas souvent à la maison. « Les griffoirs offrent aux chats un endroit pour grimper et s’étirer, tandis que les balles, les peluches et les jouets motorisés leur donnent l’occasion de jouer et de faire de l’exercice – mettre en évidence Hazel et Henning -. À la maison, engagez votre chat avec un jouet interactif (comme une baguette magique) ou jouez à la poursuite dans la maison. Vous pouvez également essayer de créer un jeu qui plaira à votre chat.« .

Et comme les chats s’ennuient facilement, c’est aussi important »maintenir une variété d’heures de jeu » Et « ne jouez pas avec votre chat dans l’heure qui précède le coucher. Idéalement, une séance de jeu avant de sortir et de rentrer à la maison devrait aider à garder votre chat calme la nuit.« .

Et si ça ne marche pas ?

Dans le cas où toutes ces mesures n’ont pas résolu le problème et que le chat continue de nous réveiller pendant la nuit, cela pourrait être une question de temps. « Ce comportement peut également s’aggraver à court terme au fur et à mesure que votre chat s’adapte – soulignent les deux experts -. La clé est de l’ignorer la nuit ou tôt le matin. Alors ne vous levez pas et, si vous le pouvez, n’interagissez pas avec lui quand il vous réveille« . Alternativement, vous devrez peut-être consulter un vétérinaire, car cela pourrait être une raison de santé pour provoquer son comportement.