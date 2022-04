Netflix fait marche arrière sur les niveaux financés par la publicité, dit que c’est maintenant "ouvrir" à des abonnements moins chers

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un mois après que la société a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de le faire, Netflix a déclaré qu’elle envisageait d’offrir des niveaux à bas prix et financés par la publicité sur son service. La nouvelle fait suite au rapport financier du premier trimestre de Netflix qui a révélé que le streamer avait perdu des abonnés pour la première fois en une décennie.

Hier, lors d’un appel aux résultats, le co-fondateur et co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a déclaré qu’il était « tout à fait disposé à proposer des prix encore plus bas avec de la publicité, en tant que choix du consommateur ».

En mars, à la suite de l’annonce de Disney Plus selon laquelle il introduirait un niveau financé par la publicité plus tard cette année, le directeur financier de Netflix, Spencer Neumann, a déclaré que ce n’était pas quelque chose dans les plans de l’entreprise et que cela n’avait « pas de sens » pour Netflix. suivre le même chemin que beaucoup d’autres empruntent. Neumann a ajouté, cependant, « ne jamais dire jamais ».

Le moment de la nouvelle survient alors que Netflix a annoncé qu’il avait perdu 200 000 abonnés depuis le début de l’année, ce qu’il attribue à une concurrence accrue, à son retrait du marché russe et à sa cible favorite : le partage de mots de passe. La deuxième hausse des prix de l’ère pandémique introduite par Netflix en janvier a également été un problème, en partie imputable aux 600 000 abonnés perdus aux États-Unis et au Canada.

Hastings a admis être contre les complexités de la publicité, préférant les modèles d’abonnement traditionnels à la place. « Mais autant que je suis fan de cela, je suis un plus grand fan du choix des consommateurs, et permettre aux consommateurs qui aimeraient avoir un prix inférieur et tolèrent la publicité d’obtenir ce qu’ils veulent est très logique », a-t-il déclaré. ajoutée.

Il faudra au moins un an avant de voir des niveaux financés par la publicité sur Netflix, sinon plus. Et cela suppose qu’il va de l’avant avec les plans. Mais étant donné que Paramount +, Peacock, Hulu et bientôt Disney + offrent les mêmes options, il semble que Netflix se prépare à rejoindre le reste de ses rivaux, bien qu’il puisse se sentir contraint de prendre la décision.