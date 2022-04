Les ondes sonores peuvent éliminer le cancer du foie et réduire le risque de métastases

Des essais sur l’homme ont déjà commencé en Europe et aux Etats-Unis après les résultats prometteurs observés sur des modèles murins.

Le transducteur échographique pour l’histotripsie / Crédit : Marcin Szczepanski

Il a été démontré qu’une nouvelle approche thérapeutique non invasive du traitement du cancer éliminait le cancer du foie et prévenait le risque de métastases dans des modèles murins, fournissant la base d’essais humains actuellement en cours en Europe et aux États-Unis. En décrivant la technique prometteuse dans une étude parue dans la revue Cancersles chercheurs à l’origine de cette percée affirment que leur technologie, basée sur des impulsions ultrasonores, pourrait conduire à des traitements efficaces et non invasifs pour certains des cancers les plus difficiles à traiter, notamment le cancer du foie, qui est associé à un taux de survie à cinq ans d’à peine 18 % aux États-Unis.

Bien que de nombreuses options de traitement conventionnelles soient disponibles pour ce type de cancer, telles que la chimiothérapie, la radiothérapie et l’ablation thermique, les tumeurs du foie ont malheureusement tendance à métastaser ou à récidiver après ces chirurgies qui, entre autres, peuvent également déclencher des réactions immunitaires quelque peu imprévisibles, à la fois anticancéreux et pro-tumoral. Dans leur étude, les chercheurs ont également noté que la taille, l’emplacement et le stade d’une tumeur peuvent parfois rendre impossible le ciblage de l’ensemble de la masse tissulaire avec les traitements existants.

Pour reproduire ces complexités cliniques dans des tests précliniques, les chercheurs ont donc décidé d’expérimenter leur technique pour n’éliminer qu’une partie de la tumeur du foie chez la souris, en laissant une partie vitale de celle-ci. Cependant, après le traitement, le système immunitaire des animaux a pu éliminer le reste, sans signe de récidive ou de métastase chez plus de 80 % des animaux. « Même si nous ne ciblons pas toute la tumeur, nous pouvons toujours faire régresser la tumeur et également réduire le risque de futures métastases.A déclaré Zhen Xu, professeur de génie biomédical à l’Université du Michigan et auteur correspondant de l’étude.

Les résultats de l’étude ont également montré que le traitement, dans le jargon médical appelé histotripsie, stimulait les réponses immunitaires des souris, contribuant éventuellement à la régression éventuelle de la partie non ciblée de la tumeur et empêchant la propagation du cancer. « L’histotripsie est une option prometteuse qui peut surmonter les limites des modalités d’ablation actuellement disponibles et fournir une ablation non invasive sûre et efficace des tumeurs du foie – a commenté Tejaswi Worlikar, doctorant en génie biomédical et premier auteur de la recherche -. Nous espérons que ce que nous avons appris de cette étude motivera les futures investigations précliniques et cliniques sur l’histotripsie vers l’objectif ultime de l’adoption clinique du traitement par histotripsie pour les patients atteints d’un cancer du foie.« .