Quel est le syndrome de radiation qui affecterait les soldats russes entrés à Tchernobyl

Plusieurs soldats russes qui sont entrés dans la zone d’exclusion de la centrale de Tchernobyl en Ukraine seraient tombés malades du syndrome des radiations. Voici ce que c’est.

Des dizaines de soldats russes auraient été gravement contaminés par les radiations lors de l’occupation de la centrale de Tchernobyl, saisie au tout début de la guerre en Ukraine (et désormais à nouveau libre). Des sources non confirmées parlent de bus remplis de soldats empoisonnés se dirigeant vers un centre médical à Gomel, en Biélorussie ; beaucoup d’hommes seraient dans un état grave. Energoatom, la société ukrainienne qui gère des centrales nucléaires, a annoncé que l’un d’entre eux est décédé, 26 autres ont été hospitalisés et 73 transférés. Lors de l’invasion, les troupes de Moscou ont traversé la zone d’exclusion autour de la centrale, où un réacteur nucléaire a explosé en 1986. Les soldats ont également traversé la tristement célèbre « Forêt rouge » avec des véhicules lourds, soulevant des poussières hautement radioactives. A l’intérieur de cette forêt, également interdite aux employés de la centrale car parmi les endroits les plus contaminés de tous les temps, des tranchées ont même été creusées, tandis que de vastes incendies se sont déclarés dans la zone après de furieux combats. Les soldats russes auraient été exposés à des niveaux élevés de radionucléides, entraînant un syndrome d’irradiation aiguë. Voici ce qu’est cette pathologie et ce qu’elle signifie pour le corps.

Comme indiqué dans un document signé par le professeur Giuseppe de Luca de l’ISPRA, le syndrome d’irradiation aiguë ou SAR « survient chez les individus exposés à des doses élevées (> 1 Gy) de rayonnement ionisant sur tout le corps ou sur des parties étendues du corps avec une dose relativement élevée (exposition aiguë) « . Les rayonnements ionisants sont appelés ainsi parce qu’ils sont capables de retirer un électron d’un atome, une réaction capable de déclencher des mutations dans l’ADN et donc d’entraîner le développement d’un cancer. Les éléments dotés de cette énergie sont les radionucléides, les isotopes radioactifs du césium, du plutonium, de l’uranium, du polonium, etc. La Forêt Rouge, au sud-ouest de la centrale de Tchernobyl, est toujours contaminée par le césium 137, le strontium 90 et d’autres radinucléides, bien que les concentrations soient inférieures à celles enregistrées peu après l’accident il y a plus de 30 ans. Le développement du syndrome d’irradiation aiguë pourrait s’expliquer par une longue période d’arrêt dans cette zone sans précautions, mais pour le moment il n’y a pas de confirmation indépendante de ces empoisonnements. L’exposition peut se produire par rayonnement (externe) et contamination (externe ou interne); les soldats peuvent avoir inhalé de la poussière contaminée soulevée par le passage de chars et d’autres véhicules blindés, ou par la construction de tranchées.

Comme le précisent les manuels MSD faisant autorité pour les professionnels de la santé, les rayonnements ionisants « endommagent les tissus de manière variable, en fonction de facteurs tels que la dose de rayonnement, le taux d’exposition, le type de rayonnement et la partie du corps exposée ». L’âge du patient, la présence de comorbidités et d’autres facteurs peuvent également exacerber la gravité de l’exposition. La contamination interne des radionucléides, telle que celle des poussières potentiellement inhalées, est considérée comme plus difficile à éliminer. Les rayonnements peuvent endommager l’ADN, l’ARN et les protéines, provoquer la mort cellulaire et affecter les mécanismes biologiques tels que la prolifération cellulaire et l’homéostasie, entraînant éventuellement une fibrose tissulaire. Les dommages génétiques aux cellules somatiques peuvent entraîner le développement d’un cancer, tandis que les cellules germinales peuvent également entraîner la « possibilité théorique de défauts génétiquement transmissibles », expliquent les manuels MSD. Les femmes enceintes exposées aux rayonnements risquent d’avoir des effets tératogènes, c’est-à-dire des malformations chez le fœtus.

Dans le cas du syndrome d’irradiation aiguë, dû à une exposition massive aux radionucléides, différents types de syndromes se développent (cérébrovasculaire, gastro-intestinal et hématopoïétique) qui se décomposent en trois phases. Le prodromique, expliquent les manuels MSD, dure de quelques minutes à 2 jours après l’exposition et se manifeste par divers symptômes gastro-intestinaux tels que vomissements, diarrhée, nausées et anorexie. Il peut aussi y avoir fièvre, hypotension et asthénie généralisée, en plus de l’apparition de « signes subcliniques d’atteinte hématologique », explique le professeur de Luca. Vient ensuite la phase asymptomatique latente, qui dure jusqu’à trois semaines après l’exposition, mais dure généralement une semaine. Dans cette phase, les symptômes de la phase prodromique diminuent et le patient semble aller mieux, mais s’aggrave soudainement. La troisième phase est celle de la maladie systémique à part entière, la manifestation clinique de syndromes avec des signes d’atteinte des organes et des tissus. Il peut y avoir une chute drastique des éléments sanguins, une perte de conscience, une déshydratation, une désorientation, des convulsions, une diarrhée sévère, des vomissements, une détresse respiratoire, des maux de tête, des tremblements, de l’épilepsie, une nécrose intestinale, un collapsus, une leucémie, etc. Le syndrome cérébrovasculaire, celui « prédominant après une forte exposition aux rayonnements », est toujours mortel et tue en quelques jours. Dans le gastro-intestinal, « la mort est fréquente ».

Le traitement des patients contaminés peut inclure plusieurs thérapies, telles que l’administration de facteurs de croissance hématopoïétiques, des transfusions, des antibiotiques, des thérapies de stimulation de la régénération cellulaire et diverses thérapies de soutien. Si les éléments radioactifs ont été ingérés, un lavage gastrique et un bain de bouche sont également possibles, par exemple avec de l’eau oxygénée diluée, comme spécifié par les Manuels MSD. Des traitements spécifiques sont également élaborés en fonction du radionucléide responsable de la contamination. Il y a isolement et retrait des vêtements contaminés. Les professionnels de la santé doivent être correctement protégés contre les radiations.