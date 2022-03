Une étude de l’Université d’Oxford portant sur plus de 1,3 million de personnes a montré que les téléphones portables ne provoquent pas de cancer du cerveau.

Les téléphones portables ne causent pas de cancer du cerveau, selon une nouvelle étude, une conclusion rassurante sur la salubrité de ces appareils populaires. L’utilisation de smartphones et autres, en fait, dans le passé a été associée à plusieurs reprises au risque oncologique potentiel, en particulier les tumeurs cérébrales. Citons en exemple les résultats d’une étude américaine menée par le National Toxicology Program (NTP) et d’une étude italienne menée par des scientifiques de l’Institut Ramazzini de Bologne, toutes deux publiées en 2018 ; La recherche a révélé que le rayonnement radiofréquence (RFR) émis à la fois par les téléphones portables et les répéteurs/émetteurs de communication mobile était capable de provoquer de rares tumeurs malignes des cellules nerveuses cardiaques (schwannomes) et des gliomes malins chez les rats exposés. Ce ne sont là que deux des nombreuses enquêtes qui ont révélé des liens similaires, tandis que d’autres ont « effacé » nos téléphones. Cependant, la nouvelle recherche est l’une des plus approfondies jamais réalisées sur le sujet et pourrait aider à apaiser de nombreuses craintes.

Elle a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Département de Santé des Populations « Nuffield » de l’Université d’Oxford, qui ont collaboré étroitement avec des collègues français du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC/OMS) – Section Epidémiologie de l’Environnement et Art de vivre lyonnais. Les chercheurs, dirigés par le professeur Valerie Beral, maître de conférences à l’unité d’épidémiologie du cancer de l’université britannique, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une enquête rétrospective approfondie sur les données de plus de 1,3 million de femmes, toutes nées entre 1935 et 1950 et inscrites à la recherche entre 1996 et 2001. Au moyen de questionnaires standardisés, les chercheurs leur ont demandé comment et combien de temps ils utiliseraient le téléphone mobile, à deux reprises distinctes en 2001 et 2011 (temps médian). Un peu moins de 780 000 ont rempli le premier questionnaire.

Au cours de la période de suivi de l’étude, qui a duré 14 ans, un total de 3 268 tumeurs cérébrales incidentes ont émergé des analyses des dossiers médicaux des participants. Le professeur Beral et ses collègues ont croisé les données sur les tumeurs cérébrales avec celles relatives à l’utilisation du téléphone, notant toute association statistique significative dans l’incidence des néoplasmes entre ceux qui utilisaient le plus le téléphone portable et ceux qui ne l’utilisaient pratiquement jamais. Plus précisément, le risque relatif ajusté pour une utilisation « toujours » versus « jamais » était de 0,97 (intervalle de confiance à 95 % = 0,90 à 1,04) pour tous les types de tumeurs cérébrales, de 0,89 (intervalle de confiance à 95 % = 0,80 à 0,99) pour le gliome et non statistiquement / significativement différent de 1,0 pour le méningiome, les tumeurs hypophysaires et le neurinome de l’acoustique, indique le résumé de l’étude. En termes simples, ceux qui n’utilisaient pas le téléphone portable avaient le même risque de développer une tumeur au cerveau que ceux qui l’utilisaient souvent. « Par rapport aux non-utilisateurs, aucune association statistiquement significative n’a été trouvée, globalement ou par sous-type de tumeur, pour l’utilisation quotidienne des téléphones portables ou pour avoir utilisé des téléphones portables pendant au moins 10 ans », écrivent les auteurs de l’étude. Il n’y avait pas de différence de risque entre ceux qui utilisaient leur téléphone portable 20 minutes par semaine et ceux qui l’utilisaient intensivement tous les jours pendant 10 ans.

Interrogé par Science Media Center, le professeur Malcolm Sperrin de l’hôpital universitaire d’Oxford a déclaré que l’étude représente « un ajout bienvenu à l’ensemble des connaissances examinant le risque des téléphones portables et, en particulier, en relation avec certains types de genèse du cancer ». « Il s’agit d’une étude prospective bien conçue qui n’identifie aucun lien de causalité – précise l’expert -, mais reconnaît qu’il peut y avoir de fausses corrélations dérivant d’études antérieures qui sont de conception rétrospective. Il y a toujours un besoin de plus de recherche, surtout parce que les téléphones, le sans fil, etc. devenue omniprésente, mais cette étude devrait dissiper de nombreuses inquiétudes existantes ». Le professeur Beral et ses collègues ont conclu que les résultats de l’étude confirment les preuves accumulées « que l’utilisation du téléphone portable dans des conditions normales n’augmente pas l’incidence du cancer du cerveau ». Les détails de la recherche « Cellular Telephone Use and the Risk of Brain Tumors: Update of the UK Million Women Study » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Journal of The National Cancer Institute.