Les scientifiques ont transformé une toile d’araignée en musique et maintenant vous pouvez l’écouter

Des chercheurs du MIT ont transformé la toile d’une araignée tropicale en musique en associant une séquence sonore à chaque filament.

Il y a quelques années, un groupe de recherche a transformé la structure tridimensionnelle d’une toile d’araignée en musique, une mélodie « biologique » obtenue grâce à un algorithme qui associait une tonalité différente à chaque filament tissé par l’araignée. À partir de ce projet, grâce à la collaboration avec le musicien Tomás Saraceno, un instrument de musique similaire à une harpe appelé Spider’s Canvas a également été créé, basé sur la structure tridimensionnelle des toiles d’araignées. Bien que la première image qui vient à l’esprit soit celle de la structure bidimensionnelle plate classique ancrée entre les branches et les feuilles d’une plante, en réalité la plupart de ces structures biologiques sophistiquées sont en trois dimensions, telles que les toiles d’araignée en forme d’entonnoir et le tunnel.

La fausse toile d’araignée colorée s’est transformée en musique. Crédit : Isabelle Su et Markus Buehler

Les araignées, comme le montre la récente étude « Audition externalisée chez une araignée à tissage d’orbes qui utilise sa 2 toile comme capteur auditif » menée par des scientifiques de l’Université de Binghamton, exploitent les toiles non seulement pour piéger des proies et construire des nids, mais aussi comme de vrais tympans externes. Malgré les nombreux yeux, de plus, les araignées n’ont pas une bonne vue et fondent une grande partie de leur perception du monde extérieur sur le toucher, sur les vibrations, qu’elles captent à travers des poils très fins sur les pattes et sur le corps. Les vibrations produites par une proie sont en effet différentes de celles d’une autre araignée qui se présente avec des intentions amoureuses. ou celles d’une brise légère qui souffle entre les feuilles. C’est un monde de sons et de vibrations très différent du nôtre, lié à la production d’une des structures biologiques les plus incroyables de la nature.

C’est précisément à partir de ces hypothèses qu’un groupe de recherche dirigé par des scientifiques du Département de génie civil et environnemental du Massachusetts Institute of Technology (mieux connu sous l’acronyme de MIT) a décidé de transformer une toile d’araignée en musique. Pour ce faire, ils ont apporté au laboratoire un spécimen d’une araignée tropicale – appelée Cyrtophora citricola – et l’ont laissé construire une toile tridimensionnelle dans une petite enceinte rectangulaire. Ils ont ensuite utilisé un outil laser pour numériser le Web dans un logiciel, ce qui a permis de le reconstruire virtuellement en combinant diverses sections bidimensionnelles. Enfin, pour la transformer en musique, ils ont associé différentes séquences sonores aux différents filaments, tandis que pour la faire « sonner », ils se sont appuyés sur un algorithme, qui tenait compte de la structure 3D de la toile d’araignée. Vous pouvez écouter le résultat en haut de l’article.

Les scientifiques, dirigés par le professeur Markus Buehler, ingénieur au Laboratoire de mécanique atomique et moléculaire (LAMM) du MIT, ont également scanné une toile au moment où elle était tissée par l’araignée, traduisant l’ensemble du processus de construction en musique. À l’aide des informations recueillies en laboratoire, ils ont également créé une simulation de réalité virtuelle sophistiquée, dans laquelle l’utilisateur se trouve littéralement à l’intérieur d’une toile d’araignée, où il peut voir et percevoir le monde extérieur comme l’un de ces animaux. Les chercheurs tentent de développer des sons synthétiques qui pourraient permettre une sorte de communication avec les araignées. Les détails de la recherche « Imagerie et analyse d’une architecture de toile d’araignée tridimensionnelle » ont été publiés dans la revue scientifique Journal of the Royal Society Interface.