Un dodo éteint pourrait être ramené à la vie maintenant que son génome a été séquencé

C’est une espèce d’oiseau disparue au 17e siècle dont l’ADN a été obtenu à partir d’un spécimen conservé au Danemark.

Squelette et reconstruction de Raphus cucullatus au musée d’histoire naturelle de l’Université d’Oxford / Wikipedia

L’ensemble du génome du dodo, un oiseau éteint au 17ème siècle, a été entièrement séquencé par l’équipe de recherche dirigée par Beth Shapiro, professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de Californie à Santa Cruz, laissant espérer que l’oiseau disparu pourrait être ramené à la vie grâce à des techniques de génie génétique.

L’actualité du séquençage, rapporte leNZ Herlald, a été annoncé lors d’un webinaire de la Royal Society of Medicine après que les chercheurs ont fait de longs efforts pour obtenir de l’ADN de dodo à partir d’un spécimen trouvé à Oxford. « Mais cet échantillon particulier n’avait pas l’ADN suffisamment bien conservé», a déclaré Shapiro, qui a expliqué que lui et son équipe avaient trouvé un « spécimen fantastique » au Danemark, au Musée d’histoire naturelle de Copenhague. Lorsqu’on lui a demandé si le génome de ce dodo avait été entièrement séquencé, le professeur a répondu oui. « Nous avons la constitution génétique complète mais elle n’a pas encore été publiée. Nous y travaillons en ce moment« .

« Nous avons donc un génome de dodo de très haute qualité et à forte couverture, qui sera bientôt partagéShapiro a ajouté, avertissant qu’il pourrait encore être difficile de récupérer l’oiseau.

Le célèbre Dodo d’Edwards, peint par Roelant Savery en 1626

Le dodo, également connu sous le nom de dronte (Raphus cucullatus) était un oiseau columbiforme de la famille des Columbidae, endémique de l’île Maurice, dans l’océan Indien, caractérisé par une hauteur d’environ 90 cm, un poids d’environ 25-30 kg et l’incapacité de voler. Son extinction, comme indiqué, remonte au XVIIe siècle et est liée à l’arrivée sur l’île de colons espagnols et portugais, qui ont détruit son habitat naturel, le condamnant à disparaître en déboisant l’île et en introduisant des espèces animales antagonistes, telles que cochons, rats, chiens, chats et singes.

Un autre facteur qui a contribué à l’extinction de l’espèce était la faible capacité de défense de la progéniture, en raison de la nidification au sol et de la faible mobilité des individus de l’espèce, comme le suggère également le terme dodo, qui dérive du portugais doudoune (doido dans la langue moderne) qui signifie simplet, peut-être aussi destiné à être une « proie facile » pour le mouvement maladroit. Selon certaines sources, le dernier dodo a été aperçu en 1662, tandis que d’autres rapportent 1681 comme année d’extinction.

Mais maintenant que nous avons son génome complet, faire revivre le dodo est un défi pour les chercheurs, car c’est un oiseau. « Avec les mammifères c’est plus facile – a indiqué Shapiro -. Si nous avons une cellule vivant dans une plaque de laboratoire et que nous la modifions pour qu’elle contienne de l’ADN de dodo, comment transformer cette cellule en un animal entier, vivant et respirant ? Une façon de le faire est le clonage, qui est la même approche que celle utilisée pour créer la brebis Dolly, mais nous ne savons toujours pas comment l’appliquer aux oiseaux, en raison de la complexité de leurs voies de reproduction.« .

Selon Shapiro »donc il doit y avoir une approche différente, et j’ai peu de doute sur le chat que nous y arriverons, même si c’est un obstacle supplémentaire que nous n’avons pas pour les mammifères« . Une stratégie pourrait consister à modifier l’ADN d’une autre espèce génétiquement apparentée, comme le pigeon Nicobar, bien que, selon certains experts, le spécimen résultant puisse ne pas ressembler complètement à l’oiseau éteint.