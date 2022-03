Les baleines à bosse retirées de la liste australienne des espèces menacées

Les baleines à bosse ne sont plus des animaux en voie de disparition en Australie. Cela a été décidé par le gouvernement local, sur la base du nombre rassurant de spécimens.

Le gouvernement australien a décidé de retirer les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) de la liste des animaux en voie de disparition. La communication est intervenue peu de temps après l’acte EPBC avec lequel l’exécutif a décidé de déclarer les koalas en danger, menacés par la destruction de l’habitat naturel, par les incendies et aussi par la propagation d’une maladie sexuellement transmissible qui les rend stériles (la chlamydia). Les baleines à bosse, parmi les baleines les plus aimées et les plus connues du grand public, tant pour leurs sauts joyeux que pour leur chant harmonieux, ont été amenées au bord de la disparition à l’époque de la chasse à la baleine ; Qu’il suffise de dire que, dans les années 30 du siècle dernier et au plus fort de la chasse industrielle, les populations des eaux australiennes ont été tellement massacrées que seuls 1 500 spécimens sont restés en vie. Heureusement, grâce à la naissance de la Commission Internationale pour la Chasse à la Baleine (CBI) et à la mise en place de lois très strictes pour la protection des grands cétacés mystiques, pendant plus d’un demi-siècle les effectifs n’ont cessé d’augmenter, jusqu’à 40 milliers d’exemplaires, on les dénombre aujourd’hui en Australie.

Le ministre australien de l’Environnement, Sussan Ley, a souligné que le fait de pouvoir retirer les baleines à bosse de la liste des espèces menacées est « une reconnaissance du succès des efforts de conservation exceptionnels en cours ». « L’Australie est un leader mondial de la conservation des baleines et nous continuerons à travailler par l’intermédiaire de la Commission baleinière internationale pour promouvoir la conservation des baleines et maintenir le moratoire mondial sur la chasse commerciale », précise la politique, ajoutant que c’est un signal d’espoir pour d’autres espèces comme bien. À l’époque de la chasse à la baleine, plus de 30 000 baleines à bosse ont été exterminées dans les eaux de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, un massacre qui s’est poursuivi jusqu’au début des années 1960, lorsque l’on a commencé à comprendre l’étendue des dégâts monstrueux causés par des décennies de chasse sans merci. devenue particulièrement brutale et efficace depuis l’introduction de la machine à vapeur. Cependant, l’Australie n’a pas mis en œuvre de politiques de conservation pour les grands cétacés mystiques jusqu’à la fin des années 1970.

Bien que les baleines à bosse ne soient plus officiellement menacées d’extinction (elles sont classées avec le code LC – risque minimal – dans la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature), cela ne signifie nullement qu’elles ne vont pas protégées partout et dans la meilleure façon possible. Parmi les principales menaces de ces cétacés migrateurs figure en effet le changement climatique, qui en plus de modifier les zones de nourrissage en poussant le krill (dont ils se nourrissent) à changer leurs habitudes, réduit significativement le taux de natalité dans certaines zones. Les données sont issues de la recherche « Declining reproductive success in the Gulf of St. Lawrence’s humpback whales (Megaptera novaeangliae) reflections ecosystem shifts on their feedinggrounds » publiée dans la revue scientifique spécialisée Global Change Biology par des scientifiques de l’Université de St Andrews (Ecosse ). Les baleines sont également menacées par les collisions avec les navires, la pollution sonore et les filets abandonnés, qui causent des milliers de vies chaque année.