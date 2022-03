Tekken et A Plague Tale : Innocence sont en cours d’adaptation pour la télévision

Focus A Plague Tale : Innocence

JEU ENTIÈREMENT DOUBLE EN FRANÇAIS Découvrez un conte original et puissant centré sur le voyage initiatique de la jeune noble Amicia de Rune et de son intrépide petit frère Hugo Survivez aux terrifiants dangers qui se dressent dans ce monde brutal et impitoyable ; faites face à de mystérieuses hordes de rats, dévorant tout sur leur passage Un mélange d’aventures, d’actions, et d’infiltrations vous entraîne au plus profond d’un monde moyenâgeux au bord du chaos.