L’AMD Radeon RX 6500 XT est désormais à 35% sous le PDSF en Allemagne

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans un scénario que peu d’entre nous s’attendaient à voir depuis très longtemps, une carte graphique moderne se vend à un prix nettement inférieur au prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF). Il y a quelques mises en garde – c’est la très décriée Radeon RX 6500 XT, et elle se vend en Allemagne – mais le fait qu’elle soit 35% inférieure au PDSF est encore un autre signe récent que la crise prolongée du GPU pourrait enfin commencer à atténuer .

Comme l’a repéré Tom’s Hardware, le géant allemand de la distribution Mindfactory propose une PowerColor AMD Radeon RX 6500 XT à 169 € TTC (au moment de la rédaction), 35 % de moins que son PDSF habituel de 229 €. Ce nouveau prix se convertit directement en 189 $, et une fois la taxe de vente allemande de 19 % supprimée, le chiffre tombe à 159 $. Il y a aussi un modèle Fighter à double ventilateur pour dix euros de plus.

Un rapide coup d’œil sur Newegg montre deux cartes AMD Radeon 6500 XT à vendre : un modèle XFX à 253 $ et une carte Asrock à 224 $, toutes deux au-dessus du PDSF de 200 $. Si la remise de Mindfactory était appliquée au PDSF américain, le produit RDNA 2 se vendrait environ 130 $.

Mindfactory a en fait commencé à vendre la Radeon RX 6500 XT sous le PDSF il y a plus de trois semaines, mais elle a depuis abaissé le prix précédent de 199 € à 169 €.

Radeon RX 580 Radeon RX 5500 XT Radeon RX 6500 XT Radeon RX 6600 Radeon RX 6600 XT Prix ​​(PDSF) 200 $ / 230 $ 170 $ / 200 $ 200 $ 330 $ 380 $ Date de sortie 18 avril 2017 12 décembre 2019 19 janvier 2022 13 octobre 2021 11 août 2021 Configuration de base 2304 / 144 / 32 1408 / 88 / 32 1024 / 64 / 32 1792 / 112 / 64 2048 / 128 / 64 Taille de matrice 232mm2 158mm2 107mm2 237mm2 Horloge de base/boost 1257 / 1340MHz 1717 / 1845MHz 2610 / 2815MHz 1626 / 2491MHz 1968 / 2589MHz Type de mémoire GDDR5 GDDR6 Débit de données de la mémoire 8 Gbit/s 14 Gbit/s 18 Gbit/s 14 Gbit/s 16 Gbit/s Largeur du bus mémoire 256 bits 128 bits 64 bits 128 bits Bande passante mémoire 256 Go/s 224 Go/s 144 Go/s 224 Go/s 256 Go/s Capacité VRAM 4 Go / 8 Go 4 Go 8 Go PAD 185 watts 130 watts 107 watts 132 watts 160 watts

Alors que le marché du GPU en Allemagne peut refléter les tendances actuelles ou à venir, la grande mise en garde ici concerne la carte en question. Nous détestions la Radeon RX 6500 XT – notre propre Steve Walton l’a qualifiée de pire version de GPU dont il se souvenait. Sa limitation PCIe x4, 4 Go de VRAM et son manque d’encodage matériel l’ont aidé à atteindre un score abyssal de seulement 20, ce qui explique pourquoi il est seul sous MSRP.

Cependant, il y a eu une multitude de rapports récemment indiquant que la crise des cartes graphiques induite par la pénurie de puces a pris un tournant : les cartes ont récemment atteint leurs prix les plus bas en Allemagne depuis le début de 2021, les partenaires AIB de Nvidia et d’AMD organisent des promotions sur leurs GPU. , et les expéditions ont augmenté au quatrième trimestre de l’année dernière. Tout cela suggère que les prix obscènes et la faible disponibilité pourraient toucher à leur fin, réduisant ainsi la nécessité pour les gens de les voler dans les entrepôts.