Un gène semble pouvoir prévenir la maladie de Parkinson

Ceci a été identifié par une équipe de recherche de l’Université de Genève, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de régulation des gènes capables de moduler l’expression de facteurs protégeant les neurones de la dégénérescence.

Un gène, qui contrôle l’expression de certains facteurs clés de la protection des neurones, semble pouvoir prévenir l’apparition de la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative caractérisée par la destruction progressive d’une population spécifique de neurones : les neurones dopaminergiques. La dégénérescence de ces neurones empêche la transmission de signaux qui contrôlent des mouvements musculaires spécifiques, provoquant les symptômes caractéristiques de cette maladie, tels que des tremblements au repos, des contractions musculaires involontaires et des problèmes d’équilibre.

La protection des neurones

Une équipe de recherche de l’Université de Genève étudie la dégénérescence des neurones dopaminergiques à l’aide de la mouche des fruits (Drosophile melanogaster) comme modèle d’étude a cependant identifié une protéine qui semble jouer un rôle protecteur contre cette maladie, ouvrant la voie à la recherche de programmes de régulation génique capables de moduler son expression, empêchant ainsi l’apparition de la maladie.

Chez la mouche des fruits, cette protéine est codée par le gène Fer2, dont l’homologue humain est impliqué dans un réseau transcriptionnel qui maintient l’intégrité de la structure et de la fonction des mitochondries, un type d’organite présent à l’intérieur des cellules eucaryotes et responsable de la production d’énergie, mais aussi de l’activation des mécanismes d’autodestruction des cellules lorsqu’il est endommagé. Dans une précédente étude, la même équipe de recherche avait déjà montré que certaines mutations au niveau des gènes Fer2 provoquer des troubles de type Parkinson chez les mouches, notamment un retard dans l’initiation du mouvement, en observant également des défauts de forme des mitochondries des neurones dopaminergiques, similaires à ceux observés chez les patients atteints de la maladie de Parkinson.

Et parce que l’absence du gène Fer2 chez les mouches provoque des conditions similaires à celles causées par la maladie chez l’homme, les chercheurs ont testé si, au contraire, une augmentation de la quantité de Fer2 dans les cellules pouvait avoir un effet protecteur. En particulier, lorsque les mouches étaient induites à produire de plus grandes quantités de la protéine Fer2, les chercheurs ont observé que le stress oxydatif dû à l’action des radicaux libres (qui dans des conditions normales entraîne la dégradation des neurones dopaminergiques), n’avait aucun effet délétère chez mouches, confirmant l’hypothèse de son rôle protecteur.

« Nous avons également identifié des gènes régulés par Fer2 et ceux-ci sont principalement impliqués dans les fonctions mitochondriales – a expliqué Federico Miozzo, chercheur au Département de génétique et évolution de l’Université de Genève et premier auteur de l’étude -. Cette protéine clé semble donc jouer un rôle crucial contre la dégénérescence des neurones dopaminergiques chez les moustiques en contrôlant non seulement la structure des mitochondries mais également leurs fonctions.« .

Pour savoir si le gène Fer2 joue le même rôle chez les mammifères, les chercheurs ont également étudié des mutants de l’homologue Fer2 dans des neurones dopaminergiques de souris et, ainsi que chez des mouches, ont observé des anomalies dans les mitochondries de ces neurones ainsi que des défauts de mouvement dans le souris vieilles souris. « Nous testons actuellement le rôle protecteur de l’homologue de Fer2 chez la souris et des résultats similaires à ceux observés chez la mouche permettraient d’envisager une nouvelle cible thérapeutique pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. – ajoute Emi Nagoshi, professeure au Département de génétique et évolution de la Faculté des sciences de l’Université de Genève et directrice de recherche -. Nos résultats révèlent le rôle essentiel et conservé des homologues de Fer2 dans le maintien mitochondrial des neurones dopaminergiques du mésencéphale, ouvrant de nouvelles perspectives pour la modélisation et le traitement de cette maladie neurodégénérative.« .