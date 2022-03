La configuration système requise pour la version bêta exclusive sur PC d’Overwatch 2 a été révélée

Très attendu : Overwatch a pris d’assaut le genre de jeu de tir multijoueur lors de son lancement en 2016. Il a rapidement gagné en popularité et est depuis devenu un phénomène mondial, avec des ligues et des équipes entières d’eSports qui se sont développées autour de lui. Cependant, le développeur Blizzard Entertainment a jugé bon de développer une suite, Overwatch 2, qui reçoit officiellement sa toute première version bêta semi-publique le mois prochain.

Le 26 avril, les fans d’Overwatch pourront enfin essayer la suite du jeu. C’est aussi une excellente nouvelle : après des années de développement (Overwatch 2 a été annoncé pour la première fois en 2019) et des troubles continus au siège d’Activision Blizzard, l’avenir du titre semblait être dans les limbes pendant un certain temps. Cependant, il semble que le développement ait avancé malgré les problèmes de Blizzard.

Overwatch 2 n’a pas encore de date de sortie complète, mais vous pouvez vous inscrire à la toute première version bêta fermée aujourd’hui et croiser les doigts pour que vous soyez l’un des rares chanceux sélectionnés. Cette version bêta n’est disponible que pour les joueurs PC, mais Blizzard indique qu’il y aura des versions bêta de console à l’avenir.

Les invitations à la bêta sont envoyées par e-mail en ce moment pour toute personne disposant d’une copie d’Overwatch et d’un compte Battle.net non suspendu. Blizzard n’a pas de critères de sélection stricts pour la version bêta – il dit qu’il sélectionne les utilisateurs en fonction des spécifications matérielles de leur PC, de leur date d’inscription et de leur région Battle.net. Vraisemblablement, Blizzard veut un bon mélange de joueurs pour déterminer dans quelle mesure le jeu fonctionne sur une variété de configurations PC.

#Overwatch2 La bêta PVP arrive le 26 avril. ✋ Inscription bêta https://t.co/jC3gYjfdBc pic.twitter.com/FLVxCEtLZj – Surveiller (@PlayOverwatch) 18 mars 2022

En parlant de la qualité du jeu, Blizzard a également publié les exigences système officielles de la version bêta. Les exigences « minimales » ciblent 30 FPS et sont les suivantes :

Système d’exploitation : Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64 bits (dernier Service Pack)

Processeur : Intel® Core™ i3 ou AMD Phenom™ X3 8650

Vidéo : série NVIDIA® GeForce® GTX 600, série AMD Radeon™ HD 7000

Mémoire : 6 Go de RAM

Stockage : 50 Go d’espace disponible sur le disque dur

Les exigences « recommandées » ciblent 60 FPS et les paramètres moyens :

Système d’exploitation : Windows® 10 64 bits (dernier Service Pack)

Processeur : Intel® Core™ i7 ou AMD Ryzen™ 5

Vidéo : NVIDIA® GeForce® GTX 1060 ou AMD R9 380

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 50 Go d’espace disponible sur le disque dur

Ce ne sont pas des exigences particulièrement exigeantes, et même ceux qui ont du matériel bas de gamme pourraient probablement obtenir une expérience de 60 FPS en faisant passer les paramètres d’Overwatch 2 de Moyen à Bas. Il n’est pas clair si ces exigences changeront pour la version complète d’Overwatch 2 ou resteront les mêmes.

La version bêta d’Overwatch 2 sera uniquement PvP, alors ne vous attendez pas à voir le contenu coop du jeu le 26 avril. Blizzard enregistrera probablement cela pour la sortie ou organisera une version bêta distincte pour tester ces systèmes.