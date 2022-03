Cet astéroïde a été découvert deux heures seulement avant de s’écraser sur Terre

Le 11 mars, un astéroïde a été découvert deux heures seulement après son impact avec la Terre. On pense que l’objet s’est écrasé au large des côtes islandaises.

Un astéroïde a été repéré deux heures seulement avant de toucher la Terre, au large des côtes islandaises. C’est le cinquième astéroïde jamais identifié par les astronomes avant l’impact avec notre planète. En raison de sa petite taille – le diamètre estimé était compris entre 3 et 4 mètres – les scientifiques ne sont pas certains que le corps céleste ait survécu au processus d’ablation contre l’atmosphère terrestre ; il est probable qu’une grande partie de l’objet ait été détruite et vaporisée, cependant il n’est pas exclu que des fragments soient tombés dans la mer, comme le suggèrent les données de certains détecteurs d’infrasons.

Comme l’a précisé l’Agence spatiale européenne (ESA), tout a commencé à 20h24, heure italienne, le vendredi 11 mars, lorsque l’astronome hongrois Krisztián Sárneczky a intercepté un objet brillant et se déplaçant rapidement dans le ciel, grâce au télescope Schmidt de 60 centimètres. de l’observatoire Piszkéstető. Le savant a recueilli les données de quatre observations et en environ 15 minutes les a rapportées au Minor Planet Center, l’institution de l’Union astronomique internationale (UAI) qui a pour tâche d’enregistrer et de classer les données des corps célestes mineurs du système solaire. .

Crédit : ESA

L’objet a été initialement désigné comme Sar2593 et ​​on pensait qu’il avait une probabilité d’impact avec la Terre aussi faible que 1 %. Cependant, les choses ont radicalement changé en peu de temps. À 21h25, le système de détection « Meerkat » de l’ESA a établi que la probabilité d’impact était de 100 %, identifiant avec une bonne précision (une marge d’erreur de mille kilomètres) également la zone d’impact, située au nord de l’Islande. Les calculs ont prédit que l’objet s’écraserait entre 21h20 et 21h25.

Image capturée quelques minutes après l’impact avec la Terre. Crédit : Observatoire de Kleť

La nouvelle de l’arrivée de l’astéroïde, diffusée sur des sites spécialisés, a incité les professionnels et les amateurs à tenter de l’observer dans le ciel, une entreprise assez complexe compte tenu de la distance de la Terre (il a été détecté à moins de 50 mille kilomètres de la planète) et la vitesse impressionnante, 18,5 kilomètres par seconde. D’après les calculs, il a été déterminé que l’objet s’est écrasé à environ 140 kilomètres au sud de l’île de Jan Mayen, exactement à 22h22 et 42 secondes, heure italienne, moins de deux après sa découverte. A condition qu’il survive au frottement avec l’atmosphère terrestre, bien sûr. L’objet a été officiellement désigné par le Minor Planet Center sous le nom de 2022 EB5, qui, comme indiqué, était le cinquième à être découvert avant l’impact contre la Terre.

Les tentatives d’observation de la boule de feu depuis l’Islande ont échoué en raison du ciel nuageux, et comme l’indique l’ESA, l’île de Jan Mayen est « probablement inhabitée » à cette période de l’année, il n’y a donc pas d’images et de vidéos disponibles d’aucun témoin. Cependant, il n’est pas exclu que le passager d’un bateau ait pu voir et enregistrer quelque chose, c’est pourquoi l’agence spatiale recommande à toute personne disposant de matériel relatif à l’événement de le partager avec les scientifiques sur le lien suivant. Bien que l’impact n’ait pas été observé, des détecteurs au Groenland et en Islande ont enregistré un dégagement d’énergie compris entre 2 et 3 kilotonnes, signe que l’objet est bien entré en collision avec l’atmosphère terrestre.