Geekbench prolonge l’interdiction de la série Galaxy Tab S8, le PDG de Samsung s’excuse pour la polémique d’étranglement

Dans le contexte : Samsung a récemment atterri dans l’eau chaude après que son dernier produit phare, le Galaxy S22, a été découvert comme limitant de manière sélective les applications utilisant le service d’optimisation de jeu de Samsung, tout en excluant d’autres applications et outils d’analyse comparative comme ceux de Geekbench. Ce dernier l’a déterminé comme une manipulation de référence et a interdit tous les modèles de la série Galaxy S utilisant GOS, jusqu’au Galaxy S10 de 2019.

Au cours de leurs tests approfondis de la série Galaxy Tab S8, Android Police a constaté que les variantes S8 Ultra et S8 + limitaient les performances lorsqu’ils exécutaient une version modifiée de Geekbench, en le renommant le jeu populaire Genshin Impact.

La publication a observé une baisse des performances des tablettes de 18 à 24 % pour les scores CPU monothread et de 6 à 11 % pour les scores multithread. De plus, les anciens modèles de Galaxy Tab, tels que les S7, S7 FE et S5e, n’ont pas démontré ce comportement lors des tests.

On pense que le coupable est le service d’optimisation de jeu de Samsung et une liste associée de 10 000 applications, ce qui a conduit Geekbench à retirer de la liste quatre générations de téléphones Galaxy S, ainsi que des problèmes juridiques pour Samsung.

Fait intéressant, Android Police note que GOS n’affecte pas toutes les applications et est un service sophistiqué qui prend en compte la température de l’appareil, la consommation d’énergie et d’autres facteurs système. Néanmoins, Geekbench a rapidement décidé de supprimer la série Tab S8 pour la manipulation de référence.

Grâce à @AndroidPolice, nous avons pris conscience que le Samsung Galaxy Tab S8 prend des décisions en matière de performances en fonction des identifiants d’application plutôt que du comportement de l’application. Nous avons retiré la Samsung Galaxy Tab 8 de notre tableau de référence Android. https://t.co/DlbWr2E6l3 — Geekbench (@geekbench) 14 mars 2022

La controverse sur la limitation des applications a également entraîné des excuses de JH Han, PDG de Samsung Device Experience, lors d’une récente assemblée des actionnaires. Bien que Han ait défendu l’utilisation de GOS en notant que le service ne limitait que dans une certaine mesure les performances du CPU et du GPU sans perturber l’expérience de jeu, le PDG a promis qu’un tel incident ne se reproduirait plus.

Samsung a également récemment commencé à publier une mise à jour GOS en Corée du Sud pour le Galaxy S22 afin de résoudre ce problème. Alors qu’un déploiement mondial pour d’autres appareils S22 peut être attendu prochainement, il reste à voir si cette mise à jour devient également disponible pour les téléphones Galaxy S plus anciens, supprimés de Geekbench et la série Tab S8.