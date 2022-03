Les Nft Arriveront également Sur Instagram, Parole De Mark Zuckerberg

Instagram se prépare à adopter les NFT, des contenus numériques certifiés sur la blockchain qui feront également partie du Meta Metaverse.

Les NFT dont on parle tant en cette période arriveront également sur Instagram, la plateforme Meta qui par l’intermédiaire de son PDG Mark Zuckerberg a annoncé l’arrivée du support de contenu numérique sur la blockchain. Il l’a dit lors d’un discours à South By Southwest, expliquant que « au cours des prochains mois, nous introduirons la possibilité d’apporter certains de vos NFT sur Instagram et avec le temps, nous espérons pouvoir faire créer ces contenus directement sur la plate-forme ». . Le minting, c’est-à-dire le processus de création des NFT et surtout de certification au sein de la blockchain.

La relation entre NFT et Instagram est en fait dans l’air depuis un certain temps et même le patron d’Instagram, Adam Mosseri, avait déjà affirmé travailler sur ce secteur. Puis, en janvier, certains rapports révélaient comment Facebook et Instagram travaillaient sur l’intégration des NFT et notamment sur la possibilité d’importer ces éléments sur Instagram, de les créer de toutes pièces directement depuis la plateforme et même de mettre en place une véritable place de marché où acheter et vendre NFT. Surtout en ce qui concerne la création de ces éléments numériques, cependant, les détails sont tout sauf clairs : Meta pourrait penser à autoriser la frappe de publications individuelles ou une sorte de « passe » avec lequel les utilisateurs peuvent accéder à certains contenus de ce profil. Ou, tout simplement, Instagram pourrait permettre la création de simples NFT à afficher sur la plateforme.

Certes, ce processus ne sera de toute façon pas dans les priorités de l’entreprise, du moins pour le moment. Meta se concentrera dans un premier temps sur la possibilité de présenter ses NFT au sein de la plateforme, une approche qui va de pair avec les efforts de l’entreprise dans le secteur Metaverse, où les NFT jouent un rôle clé. A tel point que Zuckerberg lui-même avait déjà annoncé qu’à l’avenir les utilisateurs pourraient frapper les vêtements de leur avatar.