Après un AVC, la langue de cet homme est devenue noire et poilue

Son cas a été décrit dans un rapport publié dans la revue scientifique JAMA Dermatology par des médecins de l’hôpital de Kochi, dans l’État indien du Kerala.

Un homme dans la cinquantaine s’est tourné vers les médecins de l’hôpital de Kochi, dans l’État indien du Kerala, après trois mois après un accident vasculaire cérébral, il a vu le haut de sa langue devenir noir et poilu. Son histoire, décrite dans un rapport de cas publié il y a quelques jours dans la revue scientifique JAMA Dermatologiea trouvé une réponse dans une condition médicale particulière, appelée lingua villosa nigra ou langue noire poilue, caractérisée par des papilles linguales filiformes allongées, qui prennent l’apparence d’un tapis à l’arrière de la langue.

L’homme, qui prenait des antiplaquettaires et des antihypertenseurs oraux suite à l’accident vasculaire cérébral et un régime à base de purée et de liquides, avait montré les premiers signes de pigmentation noire sur le dos de la langue 15 jours avant la visite à l’hôpital. L’anomalie, s’aggravant progressivement, au moment de l’examen médical se présentait comme « un épais revêtement noir jaunâtre près de la ligne médiane et proximale« De la face dorsale de la langue, ont expliqué les spécialistes qui l’ont soigné.

Leur diagnostic était précisément la lingua villosa nigra, une affection bénigne qui, selon l’American Academy of Oral Medicine, touche environ 13 % de la population. Selon les médecins indiens, la cause la plus probable du problème était le régime en purée et le manque d’abrasion ou de stimulation de la partie supérieure de la langue, qui avait conduit à l’accumulation d’une protéine appelée kératine.

En conséquence, les papilles filiformes qui recouvrent normalement la langue se sont allongées, donnant à l’organe un aspect barbu. D’autres facteurs qui peuvent prédisposer au développement de la maladie sont le tabagisme, la consommation excessive de café / thé noir, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, l’utilisation de bains de bouche oxydants, des traitements antibiotiques oraux et des conditions qui suppriment le système immunitaire, comme le VIH ou le cancer. .

La lingua villosa nigra peut survenir à tout âge – il existe divers rapports de cas dans la littérature sur l’apparition de la langue velue noire chez l’adulte comme chez l’enfant – bien que la prévalence augmente avec les années et varie selon le sexe, étant trois fois plus fréquente chez les hommes sur les femmes. Dans le cas de l’homme indien, les médecins ont signalé que l’état avait complètement disparu après 20 jours grâce à une hygiène buccale soigneuse. D’autres interventions qui peuvent améliorer la condition, car il n’y a pas de lignes directrices pour le traitement de la lingua villosa nigra, sont certainement la suspension des agents déclencheurs potentiels et la modification des facteurs prédisposants.