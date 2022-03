L’API Microsoft DirectStorage est désormais accessible au public pour les développeurs

Dans le contexte : L’un des principaux arguments de vente des consoles de nouvelle génération est leurs SSD. Ou, plus précisément, comment leurs logiciels et jeux interagissent avec ces SSD et en tirent parti. Les joueurs PS5 et XSX bénéficient de temps de chargement ultra-rapides, de fonctionnalités telles que Quick Resume et de transitions fluides dans le jeu entre les titres de nouvelle génération pris en charge. Cependant, Microsoft a promis que les joueurs PC ne seraient pas en reste, grâce à une fonctionnalité Windows appelée « DirectStorage », désormais disponible pour les développeurs.

Pour ceux qui ne le savent pas, DirectStorage offre bon nombre des mêmes avantages que les technologies de console de nouvelle génération similaires : des temps de chargement rapides et des mondes de jeu plus détaillés, pour n’en nommer que quelques-uns. Comment DirectStorage accomplit-il cet exploit ? Microsoft a expliqué la technologie en détail dans un article de blog de fin 2020, mais nous la résumerons brièvement ici.

En bref, DirectStorage vise à tirer parti des disques de stockage plus récents et plus rapides qui sont devenus monnaie courante au cours des deux dernières années. Malheureusement, bien que les disques PCIe et SSD soient rapides, efficaces et plus facilement accessibles aux consommateurs que jamais, on a toujours l’impression que les jeux ne les utilisent pas au maximum. Bien sûr, nos temps de chargement sont généralement plus courts, mais les terrains distants de mauvaise qualité, les écrans de chargement déguisés et les pop-in de texture fréquents sont toujours des problèmes courants pour les utilisateurs de PC.

Ces problèmes existent en partie parce que les API de stockage actuelles sont mal optimisées pour le nombre élevé de demandes d’E/S effectuées par les jeux modernes. Comme le dit Microsoft, cela oblige les développeurs à ne pas « saturer complètement » le pipeline IO et à laisser une bande passante précieuse sur la table.

DirectStorage sauve la mise en permettant aux jeux de faire beaucoup plus de demandes d’E/S qu’auparavant ; et avec une plus grande efficacité, pour démarrer. Il regroupe « plusieurs requêtes d’E/S parallèles à la fois » puis les transmet au GPU, tout en utilisant les méthodes de décompression les plus rapides et les plus modernes disponibles.

Bien que DirectStorage soit disponible sur différents types de disques, Microsoft affirme que les NVMes en bénéficieront le plus grâce aux canaux d’accès aux données appelés « files d’attente NVMe ». La société explique la technologie comme suit :

Pour extraire des données du disque, un système d’exploitation soumet une demande au disque et les données sont transmises à l’application via ces files d’attente. Un périphérique NVMe peut avoir plusieurs files d’attente et chaque file d’attente peut contenir plusieurs requêtes à la fois. Cela correspond parfaitement à la nature parallèle et par lots des charges de travail de jeu modernes. Le modèle de programmation DirectStorage donne essentiellement aux développeurs un contrôle direct sur ce matériel hautement optimisé.

Donc, maintenant que vous avez une idée de base des avantages que DirectStorage pourrait vous apporter, la question demeure : quand pouvons-nous nous attendre à voir ces avantages se manifester dans les titres réels ? Malheureusement, personne ne peut le dire avec certitude.

Les développeurs doivent toujours tirer parti de l’API DirectStorage dans leurs jeux, et puisqu’elle ne juste devenu généralement disponible hier (il était auparavant limité à un aperçu développeur), il faudra probablement un certain temps avant que les premiers titres AAA et AA en profitent. Cependant, l’avenir est certainement brillant, et nous espérons que DirectStorage est vraiment capable d’apporter les améliorations visuelles et de temps de chargement dont Microsoft se vante. Si ce n’est pas le cas, nous ne manquerons pas de vous en parler ici.

Si vous êtes un développeur de jeux, vous pouvez télécharger le SDK ici. Si vous êtes un joueur, Microsoft recommande de passer à un lecteur NVMe pour le stockage de jeux lorsque cela est financièrement faisable pour vous. Sinon, il n’y a pas d’exigences majeures en dehors d’un PC Windows 10 ou 11.

Selon Microsoft, ce dernier bénéficierait plus de DirectStorage que le premier, mais jusqu’à ce que nous voyions des comparaisons réelles d’examinateurs indépendants (comme nous-mêmes), ne vous sentez pas encore obligé de faire le saut vers Windows 11.

Crédit image du milieu : Rock Paper Shotgun