Quelles sont les atroces armes au phosphore, peut-être déjà utilisées par la Russie et l’Ukraine

Fusées de signalisation au phosphore blanc. Crédit : wikipédia

Ces derniers jours, le premier chef adjoint de la police de Kiev Aleksey Biloshitsky a déclaré que l’armée russe utilise des armes au phosphore dans la guerre en Ukraine, ainsi que le ministère russe de la Défense – cité par l’agence de presse d’État TASS – a accusé les soldats ukrainiens pour exploiter des munitions basées sur le même composé. Ce rebond d’accusations fait aussi partie du « jeu » de la propagande et pour l’instant il n’est pas possible de confirmer qui dit la vérité et qui ne la dit pas. Ce qui est certain, c’est que les armes au phosphore sont limitées ou interdites par les conventions internationales, si elles sont utilisées dans certains contextes. Bien qu’elles ne rentrent pas dans la classification officielle des armes chimiques, le principe d’action de ces munitions repose sur une substance chimique – le phosphore blanc – capable de provoquer de très graves brûlures et d’énormes souffrances chez les personnes concernées, en raison de la très grande puissance de feu. . C’est pourquoi leur utilisation est âprement débattue et critiquée. Les bombes au phosphore blanc ont été largement utilisées par les forces américaines pendant la guerre du Vietnam, tandis que, plus récemment, l’utilisation de ces munitions a été associée à la guerre en Irak, à l’opération « Plomb durci » d’Israël dans la bande de Gaza, à la guerre civile en Syrie et aussi à la tout récent conflit du Haut-Karabakh. On pense maintenant qu’ils peuvent également être utilisés en Ukraine, bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation officielle.

Un avion américain bombarde un poste vietnamien avec des bombes au phosphore. Crédit : wikipédia

Que sont les armes au phosphore

Les armes au phosphore sont des munitions incendiaires basées sur un composé chimique spécifique, le phosphore blanc, l’une des nombreuses formes allotropiques de l’élément. Cette substance, de nature solide, possède des propriétés pyrophoriques, c’est-à-dire qu’elle s’enflamme spontanément au contact de l’air, elle est donc normalement stockée sous azote ou sous l’eau. Le phosphore blanc peut également générer une couverture importante de vapeurs de pentoxyde de phosphore. Pour ces raisons, le composé est utilisé pour les munitions traçantes (par exemple celles de l’anti-aérien), pour créer des écrans de fumée défensifs et pour marquer des cibles. L’utilisation militaire du phosphore blanc est considérée comme légitime si elle est menée en ces termes, mais le discours est profondément différent si les munitions armées sont utilisées pour frapper directement les gens. En effet, du fait de son extrême réactivité avec l’air, le phosphore blanc provoque des brûlures atroces, qui continuent de « brûler » jusqu’à épuisement des particules. La réaction avec l’oxygène de l’air déclenche la libération de chaleur et d’anhydride phosphorique, qui à son tour réagit avec les composés contenant de l’eau (tels que les tissus du corps humain) libérant de l’acide phosphorique. L’ensemble du processus entraîne une déshydratation, une nécrose et une destruction du tissu affecté, qui a une odeur caractéristique. L’inhalation des vapeurs toxiques dégagées par ces munitions peut également être mortelle. L’absorption de phosphore par l’organisme peut également causer des dommages au foie, au cœur et aux reins avec un potentiel de défaillance multiviscérale, comme le précise un document du CDC américain. Pas étonnant que l’usage soit sévèrement condamné par de nombreuses instances.

Que dit le droit international sur les armes au phosphore

Les munitions au phosphore ne sont pas classées comme arme chimique par la Convention sur les armes chimiques (CAC), bien que pour certains pays, elles le soient à tous égards. Peter Kaiser, porte-parole de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, a déclaré dans une interview à la RAI que l’utilisation du phosphore blanc peut être assimilée à celle des armes chimiques. « Le phosphore blanc est normalement utilisé pour produire de la fumée, pour camoufler les mouvements. Si tel est le but pour lequel le phosphore blanc est utilisé, alors il est considéré comme légitime en vertu de la convention », a déclaré Kaiser. « Si, en revanche, les propriétés toxiques du phosphore blanc sont spécifiquement destinées à être utilisées comme arme – a ajouté le porte-parole – cela, bien sûr, est interdit, car pour la manière dont la convention est structurée ou appliquée, toute substance chimique utilisée contre des humains ou des animaux qui causent des dommages ou la mort en raison des propriétés toxiques du produit chimique sont considérées comme des armes chimiques ». La Convention sur les armes classiques inclut le phosphore blanc parmi les munitions incendiaires ; selon l’article 3 du Protocole III, il est interdit de l’utiliser à la fois contre des cibles civiles (également selon la Convention de Genève) et contre des cibles militaires dans des zones civiles. À ce jour, comme indiqué, nous ne savons pas si et comment ces armes ont été utilisées en Ukraine.