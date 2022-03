YouTube Vanced ferme ses portes après que les propriétaires ont reçu un cesser et s’abstenir de Google

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les personnes derrière la célèbre application YouTube Vanced ont annoncé qu’elles interrompaient le projet pour des « raisons légales ». La décision fait suite à une lettre de cesser et de s’abstenir de Google qui a forcé la fermeture de la plate-forme, ainsi que l’arrêt de tout développement et distribution ultérieurs. Pour l’instant, les utilisateurs existants de Vanced peuvent continuer à utiliser l’application normalement, c’est-à-dire jusqu’à ce que YouTube publie une mise à jour qui empêche l’application de fonctionner correctement.

YouTube Vanced existe depuis quelques années, gagnant en popularité en tant qu’alternative à l’application YouTube officielle de Google, une fois que cette dernière a commencé à saupoudrer davantage de publicités plus longues et de sections sponsorisées dans les vidéos. Comme pour les extensions de navigateur sur le Web, Vanced a même ressuscité le compteur d’aversion sur mobile, une fonctionnalité que YouTube a supprimée de manière controversée de la plate-forme en novembre de l’année dernière.

Le client modifié a également donné aux utilisateurs un accès gratuit aux fonctionnalités de YouTube Premium, y compris la lecture en arrière-plan et le mode image dans l’image, ainsi que des personnalisations supplémentaires et un thème sombre. En fin de compte, il a dû blip sur le radar de Google, qu’il a maintenant.

Vanced a été interrompu. Dans les prochains jours, les liens de téléchargement sur le site seront supprimés. Nous savons que ce n’est pas quelque chose que vous vouliez entendre, mais c’est quelque chose que nous devons faire. Merci à tous de nous avoir soutenu au fil des années. – Vanced Officiel (@YTVanced) 13 mars 2022

La nouvelle de l’arrêt a également été publiée sur Reddit, The Verge rapportant que les propriétaires du projet Vanced avaient reçu une lettre de cessation et d’abstention de Google, leur demandant de changer le logo de l’application et de supprimer toutes les références et tous les liens liés aux produits YouTube.

Les créateurs de Vanced notent que la version actuelle de l’application continuera de fonctionner, même si une mise à jour officielle de YouTube pourrait éventuellement la casser un jour. Pour l’instant, Vanced devrait fonctionner normalement pendant deux ans, après quoi il deviendra obsolète à mesure que YouTube et sa technologie back-end continueront d’évoluer.