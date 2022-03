Que sont les missiles hypersoniques Tsirkon, l’une des armes les plus redoutables de Russie

Parmi les armes les plus meurtrières de la Russie figurent les missiles de croisière hypersoniques Tsirkon (Zircon), capables de se déplacer à Mach 9 et d’atteindre des cibles à 1000 km.

Un missile lancé depuis un navire

Fin 2021, le président russe Vladimir Poutine avait défini les essais menés avec les missiles de croisière hypersoniques très perfectionnés Tsirkon (3M22 Zircon) « comme un grand événement dans la vie du pays » et « une avancée substantielle », capables d’améliorer significativement capacité de défense de la Russie. Ces missiles de dernière génération sont en effet considérés comme l’une des armes les plus redoutables fournies à la marine du Kremlin, pouvant potentiellement échapper même aux mailles serrées des boucliers antimissiles. Le lancement « inaugural » a été effectué en janvier 2020 par la frégate Admiral Gorshkov en mer de Barents, au cours duquel un Tsirkon a touché une cible à plus de 500 kilomètres dans le nord de l’Oural ; c’était la première démonstration de force de la nouvelle arme, suivie de plusieurs autres au cours des 24 mois suivants. L’un des essais les plus impressionnants a été celui du 4 octobre 2021, avec le lancement depuis un sous-marin de la classe Yasen K-560 Severodvinsk. Cela indique que ces missiles hypersoniques, d’une portée maximale de 1 000 kilomètres, peuvent être déployés n’importe où et « silencieusement », ce qui en fait une véritable menace. On ne sait pas s’ils ont déjà été employés dans la guerre en Ukraine, mais ils sont certainement à la disposition de Moscou. Si le conflit s’étendait à l’OTAN, ces armes ne doivent en aucun cas être sous-estimées.

Que sont les missiles hypersoniques Tsirkon

Les 3M22 Tsirkon, également connus sous le nom de 3M22 Zircon, sont des missiles de croisière hypersoniques, capables de voler au-dessus de la vitesse du son (égale à 343 mètres par seconde). Plus précisément, le Tsirkon serait capable d’atteindre la vitesse impressionnante de Mach 9, soit environ 11 000 kilomètres à l’heure, comme l’a rapporté l’agence de presse d’État russe TASS. Un objet se définit comme supersonique à Mach 5 et devient hypersonique lorsqu’il dépasse ce seuil. Cette vitesse incroyable du Tsirkon est due à l’apport de deux propulseurs, un à combustible solide qui accélère le missile à des vitesses supersoniques et un scramjet à combustible liquide qui le propulse à des vitesses hypersoniques. Ces missiles voyagent dans la stratosphère, à une altitude comprise entre 30 et 40 kilomètres ; cela les rend pratiquement invisibles pour les systèmes de détection des réseaux anti-missiles, également en raison du nuage de plasma qui se forme autour d’eux pendant le vol et qui absorbe les particules électromagnétiques. Les principales cibles du Zirkon sont les porte-avions et autres grands navires de guerre, tels que les cuirassés et les croiseurs, bien qu’ils puissent également frapper des cibles au sol. Dans une déclaration de 1tv.ru, il a été souligné que ces armes « pourraient transformer les porte-avions en tombes d’un milliard de dollars pour des milliers de marins américains ».

Comment sont fabriqués les missiles Tsirkon

Les missiles 3M22 Tsirkon sont développés par la société spécialisée NPO Mashinostroyeniya, qui a son siège à Reutov. Ils ont une longueur estimée de 8 à 10 mètres, tandis que la charge utile explosive serait de 300 à 400 kilogrammes, comme l’a rapporté TASS. Les missiles peuvent être armés à la fois d’ogives conventionnelles et d’ogives nucléaires; cela en fait une arme stratégique et de propagande remarquablement efficace (pas étonnant que Moscou ait publié plusieurs communiqués après chaque test réussi). En raison de la vitesse de vol extrême et de l’altitude atteinte, il n’existe à ce jour aucune flotte dotée de systèmes capables de se défendre contre le Tsirkon, comme le souligne le magazine américain National Interest. De plus, même si des armes à courte portée parvenaient à les toucher en vol, les experts pensent que les fragments du missile arriveraient avec une telle énergie cinétique qu’ils causeraient encore des dégâts massifs à toutes les cibles dans le réticule. Les missiles Tsirkon peuvent être lancés par les lanceurs verticaux universels 3S-14, déjà utilisés pour d’autres missiles tels que les P-800 Oniks et Kalibr. En pratique, la Russie n’a pas besoin de mettre à niveau les navires de guerre K-300 Bastion, les sous-marins et les lanceurs mobiles de missiles côtiers pour déployer le Tsirkon. La production en série est prévue pour cette année.