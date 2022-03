L’événement Awesome Galaxy A de Samsung est maintenant officiel

La société sud-coréenne Samsung ne peut pas rester les bras croisés pour voir ses concurrents éclipser sa réputation. C’est pourquoi Samsung a annoncé l’organisation de l’incroyable événement Galaxy A le 17 mars 2022 en streaming sur la chaîne YouTube de Samsung à 10 h HAE.

Samsung a également envoyé l’invitation pour cet événement Awesome Galaxy A. La semaine dernière, Apple a annoncé la nouvelle génération d’appareils Apple, y compris une gamme d’améliorations et de combinés Apple et MacBook aventureux. Cela a certainement incité Samsung à décoller, à faire de la publicité et à promouvoir rigoureusement ses appareils.

Comme Apple, Samsung va également organiser cet événement en ligne pour montrer la nouvelle normalité de la numérisation et de l’évolution technologique. Il semble que Samsung va annoncer les appareils de milieu de gamme comme il l’a fait l’année précédente.

Samsung s’efforce de fournir une expérience haut de gamme et des idées passionnantes pour combiner réalité et imagination virtuelle. Lors du premier Unpacked Event 2022, Samsung a étonné les concurrents avec l’annonce et le lancement du Galaxy S22. Maintenant, pour le deuxième événement Galaxy A au début de 2022, il est susceptible d’annoncer les deux nouveaux appareils de la gamme.

Samsung pourrait annoncer le Galaxy A73 et le Galaxy A53

L’année dernière, Samsung a annoncé les Galaxy A72 et A52. Maintenant, les rumeurs se sont répandues selon lesquelles cette période de l’année, le 17 mars, Samsung va ajouter deux nouveaux appareils dans la série A avec les noms A73 et A53. Ces deux nouveaux appareils seraient les mêmes dans la conception, mais on s’attend à des améliorations rigoureuses.

Les rumeurs indiquent que ces deux nouveaux appareils de la gamme A auraient un accès Internet 5G et une vitesse rapide. L’A73 est susceptible d’être livré avec la puce Snapdragon 750G et un écran de 6,7 pouces. Cependant, l’A53 disposera du système interne Exynos 1200 pour fusionner l’expérience virtuelle dans la vie réelle.

Il aura un écran de 6,5 pouces et une expérience de jeu immersive. Selon Tomsguide, il peut y avoir de nouvelles gammes supplémentaires, telles que Galaxy A33 et Galaxy A23. Ces combinés coûteront moins cher que les autres appareils Samsung. Galaxy A32 a émerveillé les utilisateurs, et il est probable qu’avec A33, les utilisateurs l’apprécieront et le trouveront extrêmement immersif, divertissant et utile.

Où regarder l’événement Samsung Galaxy A

Vous êtes probablement ravi de regarder et d’assister à l’événement Samsung Galaxy A du 17 mars. Pour simplement y assister, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube officielle de Samsung ou sur la Newsroom de Samsung. Samsung est toujours au courant de ce qui va se passer le 17 mars. Nous devons attendre l’annonce finale lors de l’événement de mars.