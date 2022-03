De quelle couleur est vraiment un miroir et pourquoi il n’est pas gris, argenté ou blanc comme nous le pensons

Il n’est ni bleu clair ni transparent : la couleur des miroirs que nous utilisons pour voir notre image est verte, peu importe ce qui est réfléchi.

De quelle couleur sont les miroirs que nous utilisons normalement pour voir notre image réfléchie ? La réponse est aussi simple que peu intuitive, puisqu’elles ne sont ni grises, ni argentées, ni blanches, comme pourraient l’imaginer les plus malins. Pouquoi? Or on sait que la couleur des objets est donnée par la longueur d’onde du spectre lumineux que l’objet n’absorbe pas donc, logiquement, si un miroir normal réfléchit vraiment toute la lumière incidente, il devrait être blanc. Mais non, la vraie couleur de nos miroirs est le vert, car les surfaces que nous utilisons pour regarder notre image ne sont pas parfaites, mais reflètent la longueur d’onde du vert.

Deux chercheurs ont fourni la preuve scientifique de la vraie couleur des miroirs ordinaires, Raymond Lee Jr. de la Division des mathématiques et des sciences de l’Académie navale des États-Unis à Annapolis, Maryland, Javier Hernández-Andrés du Département d’optique de l’Université de Grenade, Espagne , qui en 2004 a mené une expérience dans l’une des attractions les plus célèbres du Musée des Sciences de Grenade : le tunnel des miroirs.

Ce tunnel virtuel est simplement formé de deux miroirs, se faisant face, et les visiteurs peuvent observer l’image des deux miroirs se reflétant dans une sorte de tunnel infini. Ce que nous voyons, c’est que lorsque la réflexion rebondit, l’image des deux miroirs apparaît de plus en plus verte au bout du tunnel. Ce simple constat, décrit en détail dans un article publié dans leJournal américain de physiquea été confirmée par la mesure de la longueur d’onde de la lumière réfléchie, égale à 545 nm, qui se situe dans la plage que l’œil humain perçoit comme la couleur verte.

Le tunnel des miroirs : en bas on peut voir la couleur verte.