Call of Duty: Warzone arrive sur les plateformes mobiles

Tourné vers l’avenir : Si vous espériez jouer à Call of Duty : Warzone en déplacement, il y a de bonnes nouvelles aujourd’hui. Activision a décidé de porter l’expérience Battle-Royale sur des plateformes mobiles. Cependant, il en est à ses débuts, il vous faudra donc un certain temps avant de pouvoir mettre la main dessus.

Activision a annoncé jeudi CoD: Warzone pour mobile. Le jeu vise à offrir aux joueurs une expérience de jeu AAA avec des batailles dynamiques et à grande échelle entre joueurs sur des plateformes mobiles. Même s’il s’agit d’un portage d’un titre existant, Activision construit le jeu à partir de zéro plutôt que de le porter directement sur des plates-formes mobiles. Il peut donc s’écouler un certain temps avant qu’il ne soit prêt.

De plus, la société recherche des développeurs pour travailler sur le jeu, signalant qu’il est encore en début de production. Les offres d’emploi actuelles incluent les programmeurs, les producteurs, les chefs de produit et les artistes de l’interface utilisateur. Selon le poste qu’ils occupent, les nouvelles recrues travailleront sur Solid State Studios, Beenox, Digital Legends et Demonware.

Activision n’a pas indiqué si le jeu serait multiplateforme. Certains jeux, tels que Fortnite, permettent aux joueurs mobiles, PC et consoles de jouer ensemble. Cependant, il y a eu quelques plaintes récentes selon lesquelles la triche sur PC a ruiné le jeu multiplateforme pour certains.

La décision d’apporter Warzone aux tablettes et aux téléphones n’est pas surprenante quand on pense au succès du premier CoD : Mobile. Ce titre a été téléchargé 100 millions de fois au cours de sa première semaine, ce qui en fait le plus grand lancement de jeu mobile de l’histoire. De plus, il y a des rapports selon lesquels TiMi, le développeur derrière CoD: Mobile, a réalisé 10 milliards de dollars de revenus en 2020.

Outre la nouvelle entrée CoD dans l’espace mobile, Apex Legends, Valorant et Battlefield arrivent également sur le même marché. Les nouveaux titres rivaliseront avec PUBG : Mobile et Garena Free Fire, deux des jeux les plus populaires pour les plateformes mobiles.