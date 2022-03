Gears 5 et Halo ne prendront pas en charge Steam Deck en raison de l’anti-triche

En bref : il semble que l’anti-triche empêche certains jeux populaires d’être jouables sur le Steam Deck de Valve. Tout d’abord, c’était Fortnite, et maintenant Microsoft a confirmé que certains de ses jeux en ligne sont confrontés au même obstacle, bien qu’il ait noté la compatibilité pour de nombreux autres jeux.

Cette semaine, Microsoft a présenté une sélection d’un peu plus d’une douzaine de ses jeux récents dont il a confirmé qu’ils étaient au moins jouables sur le Steam Deck. Cependant, la société affirme que Gears 5, Halo : Master Chief Collection, Halo Infinite et Microsoft Flight Simulator X ne sont pas compatibles. Il indique simplement « en raison de l’anti-triche », sans aucun autre détail.

Cependant, le mois dernier, Epic Games a expliqué pourquoi l’anti-triche empêchait le Steam Deck de prendre en charge Fortnite. Le patron d’Epic, Tim Sweeney, a exprimé des doutes quant à la lutte contre la triche dans la grande variété de configurations du noyau Linux, en particulier celle utilisée par Steam Deck. Sweeney a déclaré qu’Epic travaillait à rendre Easy Anti-Cheat plus compatible avec Steam Deck. Certains jeux Microsoft peuvent rencontrer des problèmes similaires.

Les jeux confirmés par Microsoft sont entièrement vérifiés pour le Steam Deck sont Deathloop, Psychonauts 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, The Evil Within, Fallout Shelter, Prey (la version 2017), Battletoads et Max: The Curse of Brotherhood. Les titres répertoriés comme « jouables » sont Sea of ​​Thieves, Fallout 4, Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, Quantum Break et State of Decay : YOSE. Cette dernière liste de jeux peut obliger les utilisateurs à modifier certains paramètres pour jouer.

Microsoft a de nombreux autres jeux sur Steam qu’il n’a pas mentionnés cette semaine. La page Steam d’Ori and the Blind Forest indique que le jeu est vérifié, mais que sa suite n’est pas prise en charge. Fallout 3 n’est pas disponible pour Steam Deck, mais les deux premiers jeux Fallout sont jouables. D’autres jeux comme Doom 2016 et les nouveaux jeux Wolfenstein n’ont pas encore été testés.

L’option nucléaire pour exécuter tous ces jeux serait d’installer Windows sur un Steam Deck, que Valve vient de rendre plus gérable en publiant des pilotes Windows pour l’appareil.