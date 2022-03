Creuser le trou le plus profond de la Terre peut nous donner accès à une source d’énergie illimitée

C’est l’objectif audacieux d’une société énergétique américaine appelée Quaise, qui vise à percer la croûte terrestre plus que jamais.

La profondeur du forage selon le projet géothermique Quaise

Parmi les projets de production et de développement d’énergie à partir de sources renouvelables, l’un des plus audacieux et visionnaire est le programme Quaise, une entreprise énergétique américaine née de la spin-off du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui vise à percer le croûte plus terrestre que jamais pour accéder à la plus grande source d’énergie inexploitée de la planète : l’énergie géothermique. En un mot, l’entreprise vise à se rapprocher du centre de la Terre, en combinant les méthodes de forage traditionnelles avec l’utilisation de la puissante technologie des ondes électromagnétiques millimétriques – développée à l’origine pour surchauffer le plasma dans les expériences de fusion – afin de faire exploser les roches qui ne peuvent pas être forées. sous la surface de la terre. Selon l’entreprise, cette utilisation combinée permettra de forer des trous si profonds que des roches avec des températures autour de 500 ° C sont atteintes, plus que suffisantes pour amener l’eau pompée dans le trou au-delà de l’état dit supercritique, augmentant radicalement le efficacité de l’extraction de l’eau.’énergie géothermique.

Au final, nous aurions donc accès à d’énormes ressources d’énergie géothermique pratiquement inépuisables, qui seraient disponibles pratiquement partout où des trous aussi profonds ont été forés, permettant à presque toutes les centrales électriques existantes, qui utilisent la chaleur pour créer de la vapeur et faire fonctionner des turbines, de se connecter. à cette source d’énergie renouvelable sans se soucier par exemple de la raréfaction des énergies fossiles ou de la hausse du prix du gaz, ou de l’intermittence d’autres sources renouvelables, comme l’éolien ou le solaire.

Cette reconversion, explique l’entreprise, pourrait avoir lieu dans des délais étonnamment rapides. En effet, s’il fallait 20 ans pour creuser le trou le plus profond que l’humanité ait jamais creusé (le puits de Kola, en Russie, de 12 289 mètres), combiner l’utilisation d’outils de forage rotatifs traditionnels avec la technologie des ondes électromagnétiques millimétriques prendrait environ 100 jours pour atteindre une profondeur de 20 km. La technologie des ondes électromagnétiques millimétriques, en particulier, repose sur l’utilisation de gyrotrons, des dispositifs capables de générer des faisceaux continus de rayonnement électromagnétique en stimulant des électrons qui se déplacent dans un champ magnétique puissant. En connectant un gyrotron mégawatt à des outils de forage, Quaise espère pouvoir se frayer un chemin à travers la roche la plus dure et la plus chaude, en la faisant fondre et en la vaporisant.

L’appareil de forage hybride ultra-profond de Quaise combinera un forage rotatif conventionnel avec un forage à ondes millimétriques généré par un gyroscope, purgé sous pression avec du gaz argon / Quaise

La prochaine étape pour l’entreprise, qui a levé un total de 63 millions de dollars depuis son lancement en 2020, est de fournir un premier essai sur le terrain dans les deux prochaines années. Et, si tout se passe comme prévu, mettre en service le premier système fonctionnel d’ici 2026, puis commencer à reprendre les anciennes centrales au charbon pour les transformer en centrales à vapeur. Pour ceux qui doutent d’un forage aussi profond, par exemple en raison du risque qu’ils pourraient libérer du magma, créant ainsi un volcan artificiel, la réponse de l’entreprise est que cela ne pourrait pas se produire, car si du magma pénètre dans un trou d’un diamètre aussi petit que ce que sera construit, il se solidifiera dans les premiers mètres.