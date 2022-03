L’image présumée du Galax GeForce RTX 3090 Ti Boomstar suggère qu’il s’agira d’un radiateur

Dans le contexte : le très attendu RTX 3090 Ti de Nvidia ressemble à un mirage depuis que la société a décidé de révéler son existence. Initialement annoncé au CES en janvier de cette année, le «monstre GPU» de Team Green était censé assurer plus fermement la couronne de performance entre ses mains. Au lieu de cela, la nouvelle carte a été retardée au point où le petit battage médiatique qui a été généré autour d’elle s’est largement éteint.

Les rumeurs les plus récentes indiquent une date de lancement le 29 mars pour le RTX 3090 Ti, les ventes devant commencer le même jour. Cependant, ces mêmes murmures suggèrent que le PDSF oscillera autour de 1 999 $, soit 500 $ au-dessus du prix suggéré du RTX 3090 standard. .

Merci au leaker populaire @wxnod (via Videocardz), nous savons maintenant à quoi ressemblera le Galax RTX 3090 Ti Boomstar. La prochaine carte est la version chinoise exclusive, et il semble qu’elle occupera trois emplacements, ce qui n’est pas si surprenant compte tenu des exigences de refroidissement d’un GPU haut de gamme de nos jours. Si l’image divulguée est une indication, elle utilisera le connecteur d’alimentation 12VHPWR à 16 broches qui fait partie de la norme PCIe 5.0 et est capable de fournir jusqu’à 600 watts de puissance.

Les variantes AIB du RTX 3090 Ti nécessiteraient jusqu’à 450 watts pour alimenter un GPU GA102 overclocké avec pas moins de 10 752 cœurs CUDA et 24 gigaoctets de mémoire GDDR6X à 21 Gbps. L’édition Founders pourrait toujours comporter le connecteur à 12 broches propriétaire de Nvidia, ce qui expliquerait le long retard dans la mise sur le marché de la nouvelle carte.

En attendant, AMD prépare une réponse sous la forme de la Radeon RX 6950 XT pour un lancement fin avril. Et selon @greymon55la société ramènera le design du refroidisseur Midnight Black pour la version de référence de la nouvelle carte.