Le site qui simule des explosions nucléaires se bloque à cause d’un trafic trop important

La plate-forme s’appelle Nukemap et montre les effets d’un bombardement atomique, y compris les victimes et les retombées d’un large éventail d’engins nucléaires.

La guerre de la Russie en Ukraine et les craintes croissantes d’une escalade nucléaire font planter la plateforme Web qui simule les effets d’un bombardement atomique. Le site, qui s’appelle Nukemap, vous permet d’observer n’importe où dans le monde quelles seraient les conséquences de la détonation d’un large éventail d’engins nucléaires, de la bombe atomique Fat Man de 20 kilotonnes larguée sur Nagasaki en 1945 aux 100 kilotonne Tsar, la plus grosse bombe conçue par l’ex-Union soviétique. Créé en 2012 par Alex Wellerstein, historien des sciences et des armes nucléaires et professeur au Stevens Institute of Technology à Hoboken, New Jersey, le site montre à la fois la portée de l’explosion et des retombées, estimant le nombre de victimes ainsi que la taille et la direction du nuage toxique résultant.

Immédiatement après son lancement, le site a eu une grande visibilité internationale, mais maintenant, suite aux inquiétudes concernant l’utilisation potentielle d’armes nucléaires par le Kremlin, il a recommencé à avoir de tels pics de trafic qu’il plante souvent. Comme l’a noté Wellerstein dans un tweeterle nombre élevé de visites a nécessité la création d’un site miroiter, afin de permettre aux utilisateurs de continuer à y accéder. Dans une interview avec atlantiqueWellerstein a également révélé comment les visiteurs utilisent la plateforme.

« Le premier bombardement simulé est cathartique, c’est-à-dire le bombardement de quelqu’un d’autre – dit Wellerstein . Disons que les utilisateurs, et les Américains, sont en colère contre la Russie, alors ils voient ce qui se passerait en utilisant une arme atomique sur quelqu’un qu’ils n’aiment pas. Le deuxième bombardement est plutôt expérientiel, ou le bombardement de sa ville pour voir ce qui se passerait« .

« Les Américains en particulier ont tendance à se bombarder de loin. Ils préfèrent les bombardements expérientiels – ajouté le créateur du simulateur -. Je ne veux pas dire qu’il est narcissique, mais la principale façon dont les Américains utilisent Nukemap est de voir ce qui pourrait lui arriver.« .