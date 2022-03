Le niveau Nvidia GeForce Now RTX 3080 obtient une option d’abonnement d’un mois

Megaport High End PC Wolf • Intel Core i7-12700KF 12-Coeurs jusqu'à 4,90GHz Turbo • Windows 11 • Nvidia GeForce RTX3080 • 16Go DDR4 • 1To M.2 SSD • 2To HDD • Refroidissement par Eau • Unité Centrale

Bienvenue dans le monde du gaming. Dans ce PC gamer pro de Megaport, vous trouverez des composants de première qualité combinés à merveille pour satisfaire tous vos besoins en matière de jeu. Avec le puissant Intel Core i7 12700KF à 12 cœurs, 20 threads et une fréquence de boost allant jusqu'à 4,9 GHz, vous disposerez à tout moment de toute la puissance nécessaire et, avec les 16 Go de RAM à 3000 MHz, vous profiterez d'une fluidité de jeu hors du commun. Le SSD M.2 de 1 To garantit des temps de chargement et des transferts de données extrêmement rapides. Pour stocker vos jeux, photos, musiques et films, nous avons doté le système d'un disque dur Toshiba supplémentaire de 2 To. Grâce à la NVIDIA GeForce RTX 3080 et à son incroyable VRAM de 10 Go, vous pourrez profiter pleinement des effets de réflexion grâce à la toute dernière technologie de ray tracing, des effets d'ombre parfaitement dessinés et du boost additionnel de FPS grâce au DLSS. Vous recevez tout cela dans le magnifique boîtier Azza Inferno 310 RGB. Vous bénéficiez également d'une licence Windows 11 Home originale et préinstallée, d'un service de retour pendant 24 mois, d'une livraison rapide et assurée et d'une excellente assistance clientèle.