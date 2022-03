Les araignées peuvent voler grâce aux champs électriques et maintenant nous savons comment elles le font

Grâce à un algorithme utilisé dans les films hollywoodiens, deux scientifiques ont démontré comment les araignées prennent leur envol en exploitant les champs électriques de l’atmosphère.

En 2018, une équipe de recherche de l’Université de Bristol dans l’article « Electric Fields Elicit Ballooning in Spiders » a montré que les araignées sont capables de voler en exploitant les champs électriques de l’atmosphère. Ce comportement extraordinaire – et aussi un peu dérangeant pour les arachnophobes – s’appelle la montgolfière et permet aux arachnides de parcourir même des milliers de kilomètres. Jusque-là, on croyait que les araignées prenaient leur envol en utilisant uniquement les courants ascendants thermiques, mais les entomologistes Erica L. Morley et Daniel Robert ont réussi à démontrer que certaines espèces, comme celles appartenant au genre Erigone, sont capables d’exploiter le gradient de potentiel atmosphérique (APG ), un circuit électrique entre la planète et l’ionosphère qui augmente en intensité lors de perturbations (comme les orages). En termes simples, les araignées s’assoient sur une surface surélevée et poussent des filaments de soie hors de l’abdomen, ce qui les fait se soulever doucement comme une montgolfière ou un ballon. Maintenant, grâce à une nouvelle étude basée sur la simulation, nous en savons beaucoup plus sur la physique impliquée dans cet incroyable processus.

À la tête de la nouvelle enquête, les deux scientifiques Charbel Habchi et Mohammad K. Jawed de l’Université Notre-Dame-Louaize au Liban, qui pour leurs expériences se sont appuyés sur un algorithme spécial utilisé en infographie pour simuler le mouvement des cheveux et de la fourrure. . « Plusieurs films hollywoodiens à succès, tels que Le Hobbit et La Planète des singes, ont utilisé cette formulation pour la fourrure et les cheveux », a déclaré le professeur Habchi dans une interview à Physics. Dans ce cas, l’algorithme a été utilisé pour simuler les filaments de soie libérés par les araignées pour prendre leur envol. Puisqu’il permet aux filaments individuels de se plier, de s’étirer et de se tordre, il rend la simulation particulièrement réaliste. Dans le modèle, les chercheurs ont remplacé une araignée par une sphère de 2 millimètres, d’où sont sortis 2 à 8 filaments recouverts de charges électriques négatives. Les scientifiques pourraient gérer plusieurs facteurs pour étudier les effets de la simulation : de la gravité au champ électrique de l’atmosphère, en passant par la résistance de l’air.

L’araignée simulée prenant son envol. Crédit : Université Notre Dame – Louaize

D’après les analyses, il a été observé que les fils de soie uniques libérés par l’araignée virtuelle étaient disposés verticalement et ne se tordaient pas en raison de la répulsion électrostatique, tous étant négatifs. Ils formaient ainsi une sorte de forme conique inversée qui poussait l’araignée à s’élever, grâce à l’interaction avec le champ électrique atmosphérique. « Nous pensons que, au moins pour les petites araignées, le champ électrique, sans aucune aide des courants d’air ascendants, peut déclencher un ballonnement », a déclaré le professeur Habchi à Physics. La poussée vers le haut calculée était de 8,5 centimètres par seconde. Pour les araignées plus grandes, cependant, cette poussée ne serait pas suffisante pour prendre leur envol et, au moins pour les premières étapes, un courant ascendant thermique serait toujours nécessaire. Évidemment il s’agissait d’une expérience simulée et il faut effectuer ces calculs dans la nature, pour confirmer le rôle de la charge électrique dans le ballonnement des araignées. Les détails de la recherche « Ballooning in spiders using multiple silk threads » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Physical Review E.