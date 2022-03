iPhone SE (2022) vs iPhone 12/13 Mini : les petits en comparaison

Logique : L’iPhone SE de 2022 est le smartphone le moins cher d’Apple et propose donc forcément moins qu’un iPhone 13 Mini. Mais cela coûte aussi près de 300 euros de plus. Néanmoins, le nouveau SE est excitant à bien des égards, notamment en raison du processeur puissant. L’iPhone 12 Mini peut être un compromis très attractif entre performances et prix, surtout si vous n’aimez pas le design quelque peu nostalgique du SE.

iPhone SE et iPhone 13 Mini en comparaison : écran et processeur

L’iPhone SE est le plus petit iPhone d’Apple – l’écran de 4,7 pouces semble presque minuscule. Mais le SE est l’un des smartphones extrêmement compacts et tient toujours parfaitement dans votre poche. Cependant, cela s’applique également à l’iPhone 13 Mini, qui est même légèrement plus petit que le SE malgré un écran plus grand. L’écran de 5,4 pouces a également une résolution nettement plus élevée et, surtout, contemporaine.

L’iPhone SE n’est pas encore disponible dans une large sélection de couleurs. (Photo : Apple)

iPhone SE (2022) iPhone 13 mini Afficher:

Écran LCD Retina de 4,7 pouces

Résolution : 1334 x 750px, 326ppi

Rapport de contraste typique : 1 400:1

Luminosité typique maximale de 625 nits Afficher:

5,7 pouces Super Retina XDR (OLED)

Résolution : 2340 x 1080px, 476ppi

Rapport de contraste typique : 2 000 000:1

Luminosité typique maximale de 800 nits

Luminosité maximale de 1 200 nits (HDR) Processeur:

Puce bionique A15 Processeur:

Puce bionique A15

L’un des points forts de l’iPhone SE est la puce A15 Bionic, avec son processeur à 6 cœurs, son GPU à 4 cœurs et son moteur neuronal à 15 cœurs. Le processeur est identique à celui de l’iPhone 13 Mini et devrait offrir des performances plus que suffisantes pour un usage courant. Au moins dans le domaine de l’iPhone, Apple n’offre actuellement rien de mieux.

iPhone SE vs iPhone 13 Mini : appareils photo et autres fonctionnalités

L’iPhone SE bénéficie également de la puce A15 dans la mesure où toutes sortes d’éléments de caméra ont trouvé leur chemin de l’iPhone 13 Mini au représentant le moins cher. Smart HDR 4, Deep Fusion, le mode Portrait et les styles photographiques sont inclus. L’A15 promet également moins de bruit vidéo dans des conditions de faible luminosité.

L’iPhone SE (2022) bénéficie des fonctionnalités d’IA du nouveau processeur. (Photo : Apple)

iPhone SE (2022) iPhone 13 mini Caméra principale :

Appareil photo grand angle 12 MP

Ouverture ƒ/1.8

Zoom numérique jusqu’à 5x

Stabilisation d’image optique

Lentille à 6 éléments

fusion profonde

HDR 4 intelligent pour les photos

Styles photographiques

Enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p jusqu’à 60 ips Caméra principale :

Système double caméra 12 MP

Grand angle : ouverture ƒ/1,6

Ultra grand angle : ouverture ƒ/2,4, champ de vision de 120°

Zoom arrière optique 2x

Zoom numérique jusqu’à 5x

mode nuit

fusion profonde

HDR intelligent 4

Styles photographiques

Mode cinéma pour l’enregistrement vidéo avec une faible profondeur de champ (1080p à 30 ips)

Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips

Enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 ips

Enregistrement vidéo HD 1080p jusqu’à 60 ips Caméra frontale:

Appareil photo 7MP

Ouverture ƒ/2.2 caméra frontale

Caméra de profondeur réelle de 12 MP

Ouverture ƒ/2.2

ID de visage

Mais il y a encore des différences. L’iPhone 13 Mini dispose de deux caméras à l’arrière avec un ultra grand angle, l’iPhone SE reçoit « uniquement » un capteur grand angle. Encore une fois fort pour l’iPhone « d’entrée de gamme », l’enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 images par seconde (également dans le 13 Mini, mais avec Dolby Vision). La caméra frontale de l’iPhone 13 Mini est supérieure à celle de l’iPhone SE, Face ID ne prend en charge que l’iPhone le plus cher.

Ce qui est positif à propos de l’iPhone SE, ce sont d’autres aspects : la 5G et le WLAN 6 sont désormais standard. Cela a bien sûr été le cas avec l’iPhone pendant longtemps.

Ce qui rend l’iPhone 13 Mini encore meilleur que l’iPhone SE

C’est certainement une impression subjective, mais l’iPhone SE est désavantagé en matière de design. Parce que même dans la troisième génération, Apple n’a pas jugé nécessaire de mettre à jour le look qui n’est plus complètement nouveau avec de grands bords d’affichage et un bouton d’accueil. Ici, l’iPhone 13 Mini a l’air beaucoup plus moderne et attrayant malgré la grande découpe à encoche. Vous obtenez également un peu plus de variété de couleurs, y compris le vert très chic et nouveau.

L’iPhone 13 Mini est disponible dans de nombreuses couleurs attrayantes. (Photo : Apple)

Les 64 Go de stockage disponibles dans le plus petit modèle d’iPhone SE sont un peu maigres. L’iPhone 13 Mini offre au moins 128 Go. Ceci, à son tour, coûte 50 euros supplémentaires pour le SE – et la différence de prix diminue à nouveau.

Les nostalgiques obtiennent leur bouton d’accueil habituel sur l’iPhone SE. (Photo : Apple)

Si c’est important pour vous, l’iPhone SE est certifié IP67, ce qui signifie qu’il est protégé de l’eau et de la poussière. Il peut facilement survivre dans une eau profonde d’un mètre pendant 30 minutes. L’iPhone 13 Mini est certifié IP68 et peut même résister à une profondeur de 6 mètres pendant 30 minutes.

iPhone SE (2022) contre iPhone 12 Mini

Techniquement, l’iPhone SE est meilleur que l’iPhone 12 Mini à première vue. Mais cela se réfère essentiellement « uniquement » au processeur. L’A15 est supérieur à la puce bionique A14 du 12 Mini, et il permet également des fonctions telles que l’amélioration de l’image contrôlée par l’IA ou le Smart HDR 4, en particulier pour l’appareil photo. système de l’iPhone 13 Mini avec double caméra, zoom optique, enregistrement vidéo HDR et caméra frontale TrueDepth avec prise en charge de Face ID.

L’iPhone 12 Mini n’a pas sa place à la ferraille. (Photo : Apple)

iPhone SE (3e génération, 2022) iPhone 12 mini Écran LCD Retina de 4,7 pouces (1 334 x 750 pixels, 326 ppi) Écran OLED Super Retina XDR HDR de 5,4 pouces (2340 x 1080px, 476ppi) Rapport de contraste : 1400:1, luminosité typique : 625 nits, pas de HDR Rapport de contraste : 2 000 000:1, luminosité typique : 625 nits, luminosité maximale avec HDR : 1 200 nits Dimensions (HxLxP) : 138,4 x 67,3 x 7,3 mm, poids : 148 grammes Dimensions (HxLxP) : 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, poids : 133 grammes Processeur : Apple A15 Bionic Processeur : A14 Bionic avec Neural Engine Déverrouiller : Touch ID Déverrouiller : ID de visage Caméra unique (grand angle), vidéo 4K jusqu’à 60 ips, stabilisation d’image optique, Smart HDR 4, Deep Fusion, mode nuit Système de caméra : double caméra avec grand angle et ultra grand angle, zoom optique 2x, enregistrement vidéo Dolby Vision (30 ips), vidéo 4K jusqu’à 60 ips, stabilisation optique de l’image, mode nuit, fusion profonde Protection : IP67 résistant à l’eau et à la poussière Protection : IP68 résistant à l’eau et à la poussière Communications mobiles 5G, 4G avec Gigabit LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, connecteur Lightning Communications mobiles 5G, 4G avec Gigabit LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.0, connecteur Lightning, MagSafe Batterie : inconnue, lecture vidéo (selon Apple) jusqu’à 15 heures, charge rapide avec adaptateur secteur 20 W, charge sans fil avec Qi Batterie : 2227 mAh, lecture vidéo (selon Apple) jusqu’à 15 heures, charge rapide avec adaptateur secteur 20 W, charge sans fil avec Qi et MagSafe Prix ​​(PVC) : à partir de 519 euros (64 Go) Prix ​​(PVC) : à partir de 679 euros (64 Go)

Avec l’iPhone SE, il existe principalement des « trucs logiciels » pour l’appareil photo qui augmentent la qualité de l’image grâce à l’intelligence artificielle. C’est sans aucun doute très attrayant, mais l’iPhone 12 Mini offre un excellent matériel qui donne des résultats à la hauteur. Si vous souhaitez enregistrer des vidéos en 4K et HDR et qu’un capteur ultra grand-angle est important pour vous, vous êtes mieux avec le 12 Mini. Ou bien sûr avec l’iPhone 13 Mini, qui possède également l’A15 et donc également les extensions logicielles pour l’appareil photo.

En termes d’autres fonctions, l’iPhone 12 Mini n’est en rien inférieur à l’iPhone SE. Au contraire : l’écran est plus grand, mais il offre une résolution nettement plus élevée, un rapport de contraste bien meilleur et utilise OLED au lieu de LCD. Cela se remarque dans l’utilisation quotidienne. Le 12er Mini est également certifié IP68.

Conclusion : quel petit iPhone me convient le mieux ?

Si le prix joue un rôle secondaire pour vous, l’iPhone 13 Mini est certainement le premier choix. Ici, vous pouvez obtenir le modèle haut de gamme actuel de l’iPhone dans des dizaines de belles couleurs. Vous n’avez pas à faire de compromis avec ce téléphone. Mais il y a le prix. Cela ne démarre qu’à partir d’un peu moins de 800 euros.

L’iPhone SE est bien sûr un bon choix. (Photo : Apple)

La question demeure : iPhone SE à partir de 519 euros (prix public conseillé) ou l’iPhone 12 Mini à partir de 679 euros (prix public conseillé, modèle 64 Go) ? Un A15 solide et un design à l’ancienne rencontrent une puce A14 plus ancienne et un écran bien meilleur avec d’excellents appareils photo. À mon avis, le prix plus élevé du 12 Mini en vaut la peine, même s’il s’agit d’un smartphone de l’automne 2020. Il est très similaire à l’iPhone 13 Mini et reste un excellent smartphone haut de gamme dont vous pourrez profiter pendant de nombreuses années.

Pourtant, si vous voulez l’iPhone le moins cher, le SE est un choix étonnamment bon. La puce A15 apporte beaucoup de puissance et de fonctions AI pour l’appareil photo, le reste ressemble à un iPhone typique comme d’habitude. Vous devez réduire l’affichage, les propriétés matérielles des caméras et la conception.

L’iPhone 12 Mini est toujours recommandé. (Photo : Apple)

Et enfin, une chose est vraiment importante : un mauvais achat n’est certainement pas l’un des trois mini iPhones.