Même un verre par jour peut réduire la taille du cerveau

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche américaine qui a évalué l’impact de la consommation d’alcool sur la structure et la taille de la matière cérébrale.

Nous savons tous probablement que la consommation excessive d’alcool est mauvaise pour vous. Mais même une consommation modérée peut présenter des risques pour la santé. Un concept désormais partagé par l’ensemble de la communauté scientifique – qui se résume par le slogan moins c’est mieux (less is more) – réitéré par un nombre croissant d’études mettant en garde contre des niveaux de consommation définis comme à faible risque dans les directives internationales (pas plus d’un verre par jour pour les femmes et pas plus de deux pour les hommes) . De nouvelles recherches, notamment, ont mis en lumière les lésions cérébrales liées à la consommation d’alcool, constatant que passer d’une à deux unités d’alcool par jour (une unité d’alcool correspond à 12 grammes d’éthanol ce qui équivaut à un verre de vin, une bière) . de 33 cl ou 40 ml de spiritueux) est liée à des modifications de la structure et de la taille du cerveau.

Les résultats de cette nouvelle analyse, qui a examiné les données de plus de 36 000 adultes contenues dans la biobanque britannique, ont montré que cette association avec des réductions de la matière cérébrale »ce n’est pas linéaire, mais ça s’aggrave plus vous buvezA expliqué Rémi Daviet, co-co-auteur correspondant de l’analyse et ancien chercheur postdoctoral à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, actuellement à l’Université du Wisconsin-Madison. Pour donner une idée de l’impact, les chercheurs ont comparé les réductions de la taille du cerveau liées à la consommation d’alcool avec celles qui surviennent avec le vieillissement, et sur la base de leur modélisation, chaque unité supplémentaire d’alcool consommée par jour se traduisait par un effet de vieillissement plus important dans le cerveau.

Plus précisément, le passage de zéro unité d’alcool à une moyenne quotidienne d’une unité d’alcool est associé à l’équivalent d’un an et demi de vieillissement, tandis que la différence entre zéro et quatre verres est égale à plus de 10 ans de vieillissement.

À l’avenir, les auteurs espèrent tirer parti de la biobanque britannique et d’autres grands ensembles de données pour vérifier l’existence d’autres corrélations liées à la consommation d’alcool. « Cette étude s’est penchée sur la consommation moyenne, mais nous sommes curieux de savoir si boire une bière par jour vaut mieux que de n’en avoir aucune pendant la semaine et d’en avoir sept le week-end. – a ajouté Gideon Nave, co-auteur correspondant de l’étude et membre de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie. Il existe des preuves que la soi-disant consommation excessive d’alcool est pire pour le cerveau, mais nous ne l’avons pas encore examinée de près.« .

Les chercheurs aimeraient également pouvoir définir plus définitivement la causalité plutôt que la corrélation, ce qui peut être possible avec de nouveaux ensembles de données biomédicales longitudinales qui suivent les personnes à mesure qu’elles vieillissent. « Nous pourrons peut-être examiner ces effets au fil du temps et, avec la génétique, démêler les relations causales – Suite Nef -. Il existe des preuves que l’effet négatif de la consommation d’alcool sur le cerveau est exponentiel, de sorte qu’un verre de plus en une journée pourrait avoir un impact plus important que toute autre boisson de la veille.« .