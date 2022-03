GTA 5 et GTA Online : comment transférer votre jeu de PS4/Xbox One vers PS5/Xbox Series

GTA 5 et GTA Online se rapprochent de leur première sur PlayStation 5 et Xbox Series, la troisième génération de consoles dans laquelle vous pourrez profiter d’un jeu vidéo capable de dépasser les 160 millions d’unités vendues dans le monde. Ceux qui possèdent actuellement Grand Theft Auto V et jouent à la fois en mode solo et à GTA Online et souhaitent poursuivre leur progression sur PS5/Xbox Series pourront le faire sans rien perdre en cours de route. On vous l’explique.

Comment transférer votre personnage GTA 5 et GTA Online de PS4/Xbox One vers PS5/Xbox Series

Les joueurs de GTA 5 sur PS4 et Xbox One peuvent désormais transférer leur progression en mode Histoire et les personnages et la progression de GTA Online vers PS5 et Xbox Series X|S, ou entre plateformes. Le transfert est unique (une seule fois) et irréversible.

Pour transférer votre jeu, téléchargez simplement une sauvegarde de jeu sur le Rockstar Games Social Club. Pour démarrer le processus, lancez GTA 5 avec votre compte de console actuel. Ensuite, allez dans l’onglet Jeu du menu pause. Choisissez Télécharger une partie enregistrée.

Le transfert comprend des personnages, des GTA$ (dans ce cas uniquement entre consoles de la même famille), des progrès, des statistiques, des véhicules, des propriétés, des armes, des vêtements et des activités auto-créées

Il ne peut y avoir plus d’une sauvegarde de jeu par plateforme dans le Rockstar Games Social Club. Le jeu sera stocké en attente de téléchargement pendant 90 jours. Il est déjà possible d’effectuer ce transfert, même si GTA 5 n’arrivera sur PS5 et Xbox Series que la semaine prochaine.

GTA 5 et GTA Online, date de sortie sur PS5 et Xbox Series X|S

Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online seront disponibles sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 15 mars ; mardi prochain. Le titre atteint ainsi sa troisième génération de consoles, mais cette fois il atteindra sa version définitive en proposant les graphismes ultra-qualité de la version PC avec de nouveaux modes graphiques.

Plus précisément, trois modes avec une résolution allant jusqu’à 4K, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 images par seconde, une meilleure qualité de texture, des options HDR et le ray tracing. De plus, des temps de chargement réduits, un son 3D immersif et des fonctionnalités spécifiques à la plateforme. La version physique du jeu est prévue pour avril.

Nous ne connaissons pas le prix numérique de GTA 5 dans la nouvelle génération de consoles, combien il coûtera au format physique et combien les utilisateurs qui ont déjà le titre sur les consoles PS4 et/ou Xbox One devront payer.

source | Jeux de rock star