Il y a un nombre de pas par jour qui prolonge la vie (et ce n’est pas 10 000)

C’est ce que suggère une recherche qui vient d’être publiée dans The Lancet Public Health, qui a estimé le bénéfice de longévité associé au nombre quotidien de pas.

En ce qui concerne le nombre de pas à faire par jour pour rester en bonne santé, beaucoup pensent qu’il est d’au moins 10 000. Mais de nouvelles recherches, qui viennent d’être publiées sur Lancet Santé publique indique que beaucoup moins pourrait suffire à assurer une durée de vie plus longue. Cependant, le seuil minimum pour tirer le maximum d’avantages de la marche varie selon l’âge, ainsi, par exemple, au-delà de 60 ans, environ 6 000 à 8 000 pas par jour peuvent suffire à réduire le risque de décès prématuré, ce qui signifie qu’un nombre plus élevé d’étapes n’ajoute aucun avantage de longévité. En dessous de 60 ans, en revanche, le risque de décès prématuré commence à se stabiliser autour de 8 000 à 10 000 pas par jour.

L’analyse, dirigée par l’épidémiologiste Amanda Paluch de l’Université du Massachussets, a examiné 15 études impliquant près de 50 000 personnes sur quatre continents, offrant de nouvelles informations sur le nombre de pas quotidiens qui produit un effet optimal sur la santé et la longévité des adultes. « Ce que nous avons observé, c’est une réduction progressive du risque de décès prématuré avec des étapes croissantes, jusqu’à ce que le risque se stabilise. – Paluch a expliqué -. Ce nivellement s’est produit lorsque les adultes plus âgés ont atteint un nombre de pas différent de celui des plus jeunes« .

Les résultats, qui confirment et élargissent les conclusions d’une autre étude menée par le professeur Paluch et publiée en septembre dernier sur Réseau Jama ouvertn’indiquent cependant pas d’association entre la longévité et la vitesse de marche, soulignant que seul le nombre de pas, quel que soit le rythme, est associé à un risque moindre de décès prématuré.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont évalué l’effet des pas quotidiens sur la mortalité toutes causes confondues chez les adultes âgés de 18 ans et plus, en divisant les participants à l’étude en quatre groupes comparatifs, en fonction du nombre moyen de pas quotidiens (sur une moyenne de 3 500 pas par jour, à 5 800, 7 800 et 10 900). Une deuxième comparaison a été faite entre les trois groupes avec les pas quotidiens les plus élevés, montrant que le risque de décès prématuré toutes causes confondues est de 40 à 53 % inférieur à celui du groupe avec les pas quotidiens moyens les plus faibles.

« Le point principal est qu’il existe de nombreuses preuves suggérant que bouger, même un peu plus que d’habitude, est bénéfique, en particulier pour ceux qui ont très peu d’activité physique. – a ajouté Paluch -. L’augmentation du nombre de pas par jour a des avantages pour la santé et la réduction des risques allant jusqu’à 6 000 à 8 000 pas par jour pour les personnes âgées et entre 8 000 et 10 000 pour les plus jeunes« .