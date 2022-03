Cette lentille de contact est la première au monde à délivrer des médicaments par les yeux

Approuvé aux États-Unis, il s’agit d’une lentille journalière jetable développée par Johnson & Johnson qui a un effet similaire aux gouttes ophtalmiques pour le traitement des allergies oculaires.

Ceux qui souffrent d’allergies oculaires savent à quel point il est difficile de prévenir l’apparition de symptômes très gênants, tels que démangeaisons, brûlures et rougeurs aux yeux, mais une nouvelle lentille de contact, la première au monde capable de libérer des médicaments ophtalmiques, peut représenter une alternative valable aux collyres antihistaminiques.

Il s’agit d’une lentille de contact journalière jetable développée par Johnson & Johnson et appelée Acuvue Theravision, déjà disponible au Japon et au Canada, et tout juste approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La lentille, recouverte de kétotifène, un antihistaminique largement utilisé pour traiter les allergies oculaires telles que le rhume des foins, vise à aider les personnes qui portent des lentilles de contact quotidiennes mais qui souffrent également de réactions allergiques pouvant impliquer les yeux.

L’approbation fait suite aux résultats des récents essais cliniques de phase 3, publiés dans la revue Cornée, qui a montré que la lentille était efficace pour réduire les démangeaisons des yeux seulement trois minutes après l’application, ainsi que pour procurer un soulagement jusqu’à 12 heures. L’essai, qui a impliqué 244 personnes, a révélé que l’effet était comparable à celui des médicaments topiques pour les yeux, mais sans les tracas d’avoir à mettre des gouttes pour les yeux. « L’administration de médicaments (à travers des lentilles de contact, ndlr) offre de nombreux avantages par rapport à l’application ophtalmique topique directe – nous lisons dans l’étude -. La combinaison de la correction de la vue et du traitement thérapeutique des allergies augmente l’observance pour les deux conditions tout en simplifiant la gestion globale« .

Les démangeaisons oculaires allergiques, une affection qui touche environ 40 % des porteurs de lentilles de contact, pourraient bientôt devenir « un problème du passé, grâce à la décision de la FDA d’approuver Acuvue Theravision avec kétotifèneBrian Pall, directeur des sciences cliniques chez Johnson & Johnson Vision Care, a déclaré dans un communiqué. « Ces nouvelles lentilles – ajouté Pall – peut aider plus de personnes à gérer les lentilles de contact, car elles soulagent les démangeaisons oculaires allergiques jusqu’à 12 heures, sans avoir besoin de gouttes antihistaminiques, offrant une correction de la vision« .