Que sont les brûlures thermiques et pourquoi sont-elles si courantes dans les scénarios de guerre

Ce sont des lésions des tissus cutanés qui peuvent être causées par une exposition directe à des températures élevées, au feu et, en général, à des sources de chaleur telles que des flammes et des explosions.

Brûlures au deuxième et troisième degré / Crédit : Steven Wolf

Plus de deux mille civils tués et des dizaines de milliers de blessés par les lourds bombardements russes en Ukraine, mais le bilan réel pourrait être beaucoup plus élevé maintenant que Moscou a commencé à utiliser toutes sortes de missiles (croisière, sol-sol, roquettes) et des bombes à fragmentation , bombes thermobariques et tirs de canon sur les bâtiments. Les autorités parlent de décès causés dans la plupart des cas par les explosions et le ministère ukrainien de la Santé a également rapporté que «les incendies, compagnons des bombardements de l’artillerie ennemie, tuent et blessent des civils« Dans un contexte où les brûlures thermiques risquent d’épuiser la résistance ukrainienne. Lorsqu’elles sont graves et non traitées, ces blessures peuvent entraîner de graves complications et la mort. Savoir quoi faire (et quoi ne pas faire) peut donc sauver des vies.

Que sont les brûlures thermiques ?

Dans les scénarios de guerre, les brûlures thermiques, également appelées brûlures par le feu, sont très fréquentes à la suite d’un traumatisme dû au souffle, représentant entre 15 et 20 % des blessures constatées dans les conflits militaires. Ce sont des lésions de la peau ou d’autres tissus causées par une exposition directe à des températures élevées et, en général, à des sources de chaleur telles que des flammes, des explosions, des vapeurs, des liquides et des objets chauds. A cet égard, l’autorité sanitaire ukrainienne rappelle qu’il existe «quelques règles simples de soins à domicile, dont la connaissance aidera à fournir correctement les premiers soins adéquats pour vous-même et vos proches« .

Que faire en cas de brûlures thermiques

En cas de brûlures thermiques, il est important de : arrêter le contact avec la source de la brûlure (par exemple, retirer les vêtements chauds ou brûlés) ; retirez les bijoux et les objets étroits qui se trouvent près de la zone de brûlure, mais ne touchez pas les objets attachés à la partie brûlée ; traitez la plaie avec de l’eau froide ou de l’eau à température ambiante; utilisez des pansements anti-brûlures ou recouvrez la plaie d’un pansement de gaze stérile, la protégeant ainsi des dommages mécaniques et des infections; donner de l’eau à boire à la victime pour réduire une éventuelle intoxication et éviter la déshydratation; donner des analgésiques, tels que l’ibuprofène ou l’acétaminophène, qui sont utilisés pour soulager la douleur de tout type et de toute intensité, et demander de l’aide si la brûlure touche 10 % ou plus du corps chez un adulte et 5 % chez un enfant, ou si la la brûlure est liée à une blessure.

Dans ces cas, et en présence de grandes surfaces de brûlures, les patients sont particulièrement sujets à l’hypothermie, il est donc nécessaire pour prévenir les déperditions de chaleur, de maintenir la victime au chaud, par exemple en la recouvrant d’une couverture ou de vêtements chauds.

Les degrés de brûlures

Les brûlures sont classées en fonction de leur profondeur et du pourcentage de la surface corporelle totale affectée. Les brûlures au premier degré n’affectent que la couche superficielle de la peau, l’épiderme, et s’accompagnent de rougeurs, de gonflements, de brûlures d’estomac et, parfois, d’une augmentation locale de la température corporelle et de douleurs modérées. Celles de degré II concernent également la couche intermédiaire de la peau, le derme, et s’accompagnent de l’apparition de vésicules remplies de liquide clair (flittene).

Brûlures au deuxième et troisième degré / Crédit : Westchaser et Craig0927

Les brûlures de degré III affectent plutôt la couche la plus profonde de la peau, l’hypoderme et parfois, éventuellement aussi les muscles, et s’accompagnent d’une nécrose des tissus, pour lesquels la plaie peut être foncée voire noire. Dans le cas des brûlures de grade IV, les tissus sont complètement carbonisés et les muscles et même les os peuvent être touchés.

Ce qu’il ne faut pas faire en cas de brûlures thermiques

En cas de brûlures thermiques, il est important : de ne pas utiliser de glace pour refroidir la partie blessée, car cela peut provoquer une hypothermie ; ne pas appliquer de pommades, crèmes ou autres méthodes de bricolage (dentifrice ou mayonnaise) qui pourraient favoriser l’apparition d’infections ; ne massez pas la zone avec des onguents inadaptés jusqu’à l’arrivée des secours.

Il est également très important de ne pas percer d’ampoules ou d’ampoules, notamment au niveau de la paume de la main ou de la plante des pieds, de ne pas essayer de comprimer la brûlure et de ne pas appliquer de désinfectants à base d’alcool qui pourraient aggraver les lésions. Il convient également de rappeler que le niveau d’intensité de la douleur n’est pas toujours lié à la gravité de la brûlure : parfois, une brûlure très grave peut être relativement indolore.