Les images des splendides chats du cat café de Lviv, qui reste ouvert malgré la guerre

Dans la ville de Lviv, en Ukraine, il existe un endroit où sucreries, boissons et autres plats peuvent être consommés en compagnie d’une vingtaine de chats appartenant à de nombreuses races, du Sphynx au Persan. Le Cat Cafe Lviv (Lviv en ukrainien) sur la place Grigorenko est un café à chats classique – ou café neko, du japonais – où les chats sont la principale source d’attraction. Ce n’est pas un hasard si dans de nombreux endroits similaires, vous payez un supplément horaire en plus de la boisson, juste pour pouvoir vous divertir avec les chats les plus adorables. Le lieu ukrainien à la gestion familiale continue d’être ouvert régulièrement malgré la guerre brutale en cours, insufflant aux citoyens un message d’espoir et de positivité.

Lviv n’était actuellement que marginalement touchée par les bombardements russes; en effet, elle se situe non loin de la frontière avec la Pologne, plutôt loin des centres névralgiques des affrontements comme le Sud, la région du Donbass à l’Est et la capitale Kiev. Les ambassades de divers pays se déplacent de Kiev à Lviv, dont celle d’Italie dirigée par Pier Francesco Zazo, qui est devenu le protagoniste du sauvetage de vingt enfants lors du transfert (dont six nouveau-nés). A ce stade du conflit, il ne semblerait donc pas y avoir de risques immédiats pour la ville, mais beaucoup ne vont pas travailler – beaucoup se sont réfugiés dans l’Union européenne – et la population est évidemment très éprouvée pour les dramatiques situation.

« En ce moment difficile et dangereux, nous sommes parmi les rares à travailler, et tout le monde a beaucoup plus de travail », lit-on dans l’un des derniers messages du Cat Cafe Lviv publié sur les pages officielles d’Instagram et de Facebook. Les responsables soulignent qu’ils reçoivent des aides financières du monde entier, grâce auxquelles ils peuvent s’occuper même d’amis à fourrure. Mais ils ont promis qu’une partie importante des dons ira à l’armée ukrainienne.

« Chacun de vous personnellement a non seulement acheté de la nourriture et de la tranquillité pour les chats, mais a également démontré l’unité des nations dans la lutte contre l’agresseur ! Priez pour nos soldats !! », lit-on dans le dernier message daté du 28 février. Dans de nombreux articles publiés avant le déclenchement de la guerre, il est possible d’admirer les beaux chats se détendre sur les coussins et les canapés du restaurant, entre un câlin et l’autre des clients. Dans le Cat Cafe Lviv, il y a aussi des griffoirs, des chenils et divers échafaudages pour donner un maximum de confort aux chats.

Dans le monde, les cafés à chats ont connu un grand succès grâce à l’exemple des cafés neko asiatiques et surtout japonais, même si le premier lieu thématique jamais créé, « Le jardin fleuri des chats », a été ouvert à Taïwan en 1998. en quelques années ces les lieux sont devenus très populaires au Japon, surtout parce que dans de nombreux immeubles résidentiels, il est interdit d’héberger des animaux de compagnie. Pour beaucoup de japonais c’était donc une nouveauté de pouvoir passer du temps en compagnie d’un chat doux et affectueux, à câliner le temps d’une pause.

Forts du succès asiatique, les cat cafés ont également débarqué en Occident, avec des places ouvertes dans les principales métropoles, comme New York et Paris. Le premier café sur le thème des chats en Europe (Cafe Neko) a ouvert en Autriche en 2012, à Vienne, tandis que le premier lieu italien, MiaGola cafè, a ouvert à Turin en 2014.