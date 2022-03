Payer avec Samsung Pay et Galaxy Watch : voici comment cela fonctionne

Cela semble étrange la première fois, mais vous vous habituez rapidement au paiement pratique et sans contact via Smartwatch. Au supermarché, au cinéma, au café – avec la Samsung Galaxy Watch4 et les modèles plus anciens, vous pouvez faire vos achats presque partout. Le commerçant ou le restaurateur n’a qu’à accepter Visa. Et : Vous devez avoir correctement configuré votre smartphone et votre smartwatch.

Configurer Samsung Pay sur la Samsung Galaxy Watch

Pour intégrer Samsung Pay à votre smartwatch, vous avez besoin de l’application correspondante. Vous pouvez trouver Samsung Pay dans le Galaxy Store ou dans le Google Play Store.

Suivez ces étapes:

Lancez Galaxy Wearable sur votre smartphone Galaxy et accédez à Samsung Pay dans les paramètres de la montre. Confirmez les autorisations de l’application pour continuer. Connectez-vous avec votre compte Samsung et choisissez une méthode d’authentification (iris, empreinte digitale, code PIN). Sélectionnez « Ajouter une carte de crédit/débit » et suivez les instructions.

Les étapes suivantes sont un peu plus fastidieuses, car Samsung Pay vous demande de saisir les détails de votre compte et – pour l’authentification – d’accéder à votre banque en ligne. La Solarisbank responsable ne stocke aucune donnée ; le système contrôle ainsi votre solvabilité. Suivez les instructions faciles à comprendre et donnez votre accord pour une requête Schufa. Malheureusement, cela ne fonctionne pas sans…

Les appareils plus anciens conviennent également à Samsung Pay. (Photo : Samsung)

Continue:

Habituellement, votre compte Samsung Pay est prêt à être utilisé immédiatement. Dans certaines circonstances, l’activation peut également prendre un jour ou deux. L’application vous informera en conséquence.

Si vous ne l’avez pas déjà fait lors de la configuration de la montre : Décidez de l’authentification sur la Galaxy Watch pour le code PIN ou la saisie par balayage.

L’application Samsung Pay pour votre Galaxy Watch devrait automatiquement atterrir sur la smartwatch. Si, contrairement aux attentes, ce n’est pas le cas, vous pouvez également télécharger l’application depuis le Google Play Store de la montre et l’appairer avec Samsung Pay sur le smartphone.

La configuration prend environ cinq minutes au total. Ensuite, vous pouvez déjà utiliser Samsung Pay sur votre smartphone et la Galaxy Watch.

Ce dont vous avez besoin avant de commencer

Avant de pouvoir configurer Samsung Pay, vous devez remplir une condition importante : vous avez besoin d’un compte régulier (salaire) dans une banque avec un IBAN allemand. Cela suffit, car une carte de débit Visa (virtuelle) de Solarisbank, partenaire de Samsung, sert d’interface entre la Galaxy Watch et votre compte.

Après la configuration, l’application pour Samsung Pay s’installe automatiquement sur votre smartwatch. Vous pouvez reconnaître l’application par l’icône. (Photo: Sven Wernicke)

Mais ne vous inquiétez pas : Solarisbank ne facture aucun frais supplémentaire si vous payez sans numéraire. La banque gagne de l’argent en vous offrant une soi-disant limite de rémunération fractionnée. Il s’agit d’un achat à tempérament à faible taux d’intérêt, même pour des choses que vous avez achetées régulièrement et sans avoir convenu de payer en plusieurs fois avec le commerçant. Vous n’êtes pas obligé de l’utiliser.

L’avantage de cette solution : Samsung Pay convient à presque toutes les banques locales. Une banque n’a pas à prendre en charge explicitement le service de paiement – comme c’est le cas avec Google Pay ou Apple Pay.

L’inconvénient : vous obtenez une carte de débit Visa (éventuellement une autre, mais purement numérique) et il n’y a pas de solution alternative si vous souhaitez utiliser Samsung Pay.

Autres exigences

Ce dont vous avez également besoin :

Un smartphone Galaxy connecté à la Galaxy Watch

Une adresse postale allemande

Vous devez avoir au moins 18 ans

Votre compte de paie régulier a des services bancaires en ligne

Comment payer avec la Galaxy Watch

Si tout s’est bien passé et que votre compte Samsung Pay est actif, vous pouvez effectuer votre premier paiement avec Samsung Pay :

Vérifiez si vous avez activé NFC sur la smartwatch. Vous pouvez trouver l’option sous Paramètres -> Connexions -> NFC. Appuyez longuement sur le bouton de retour de votre smartwatch (Galaxy Watch4 : en bas à droite, autres modèles : en haut à droite) et saisissez votre code PIN ou votre schéma de balayage. Vous avez choisi l’un ou l’autre lors de la configuration de votre montre. Tenez la Galaxy Watch près du lecteur de carte pris en charge. Dès que celui-ci a reconnu les informations de votre carte, le paiement est terminé.

Remarque : Votre smartwatch n’a PAS besoin d’être connectée à votre smartphone pour pouvoir payer. Plus tard, s’il y a une connexion Internet, la synchronisation automatique a lieu et la montre termine la transaction d’argent.

L’application payante sur le smartphone révèle des informations. (Capture d’écran) Vous pouvez également payer facilement sur votre smartphone. (Capture d’écran) Samsung Pay ne fonctionne que grâce à Solarisbank émettant une carte de débit numérique. (Capture d’écran)

Incidemment, vous pouvez afficher les transactions actuelles et passées directement dans l’application Samsung Pay sur votre smartphone. C’est pratique et transparent.

Quels appareils sont compatibles avec Samsung Pay ?

Vous pouvez utiliser Samsung Pay sur la plupart des montres Galaxy Watch des dernières années. Ceux-ci sont compatibles :

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 classique

Galaxy Watch3

Montre Galaxie

Montre Galaxy Active2

Montre Galaxy Active

Presque tous les téléphones Samsung concernés prennent désormais en charge le paiement avec Samsung Pay sur votre smartphone. Cela inclut non seulement les modèles Galaxy S, mais également de nombreux appareils des séries Galaxy A, Galaxy Note, Galaxy xCover et Galaxy Z.

Payer est simple et rapide avec Samsung Pay et une Galaxy Watch. (Photo: Sven Wernicke)

Si votre téléphone Samsung date de 2018 et possède au moins Android 9, il est probable qu’il soit compatible avec Samsung Pay. Vous pouvez trouver une liste à jour sur le site Web du fabricant.

Que devez-vous savoir d’autre

Enfin, quelques trucs et astuces :

Payer avec la smartwatch est une affaire sécurisée : d’une part il y a une authentification à deux facteurs, d’autre part il y a aussi l’identification du porteur. Si quelqu’un vole votre Galaxy Watch et la met, le voleur doit entrer une épingle ou glisser.

Les modèles LTE de la Galaxy Watch4 ne permettent pas non plus de configurer Samsung Pay directement via la montre. Vous avez donc toujours besoin d’un smartphone Galaxy adapté.

Si vous passez à une nouvelle Galaxy Watch, vous pouvez également utiliser Samsung Pay dessus. Tout ce que vous avez à faire est de le configurer à l’aide de l’application portable sur votre smartphone, les informations Samsung Pay sont attribuées à votre compte Samsung.

Si, contrairement aux attentes, vous ne recevez pas de limite de crédit pour Samsung Pay, Solarisbank vous proposera la fonctionnalité de carte prépayée lors de la configuration. Afin de pouvoir ensuite payer sans contact, vous devez transférer de l’argent de votre compte bancaire vers votre compte de carte prépayée.