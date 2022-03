Le dernier lecteur de Pioneer s’adresse aux inconditionnels du disque

Rappelez-vous quand : Comme les lecteurs de disquettes avant eux, les lecteurs de disques optiques (ODD) étaient autrefois un pilier des versions d’ordinateurs. Que vous installiez de nouveaux logiciels ou de nouveaux jeux, extrayiez de la musique sur votre disque dur, insériez un DVD ou graviez un CD de mixage personnalisé, l’ODD était la passerelle vers tout cela.

Pratiquement tous les supports sont désormais accessibles numériquement sur Internet, ce qui réduit notre dépendance aux disques physiques au point que la plupart des nouveaux boîtiers d’ordinateurs ne prennent plus en charge les disques externes de 5,25 pouces.

Cependant, les disques ne sont pas entièrement partis et la dernière offre de Pioneer s’adresse aux derniers récalcitrants.

Le nouveau Pioneer BDR-213JBK est un lecteur optique polyvalent compatible avec une gamme de formats Blu-ray, DVD et CD et semble avoir une belle finition brossée (au moins sur le plateau). Les points forts incluent des vitesses d’écriture jusqu’à 16x sur les disques BD-R simple couche, 14x sur les disques BD-R double couche et 6x sur les disques M-DISC (BD) à trois couches.

Les vitesses de lecture, quant à elles, atteignent 48x pour les CD ordinaires et jusqu’à 12x pour les disques Blu-ray simple couche. Pioneer aurait probablement pu pousser les vitesses de lecture encore plus haut, mais il n’y a aucune raison de s’y risquer.

Le Pioneer BDR-213JBK est déjà en vente au Japon selon Tom’s Hardware pour l’équivalent américain d’environ 150 $. Cela ne plaira probablement pas à la plupart, mais les amateurs de Blu-ray, les archivistes de données, les constructeurs de HTPC ou les joueurs rétro voudront peut-être y jeter un coup d’œil.

Crédit image Mati Mango